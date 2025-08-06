Yetişkin emziği çılgınlığı

Mesleki stres, ekonomik zorluklar, bankacılık borçları ve karmaşık sosyal ilişkiler gibi çağdaş yaşamın zorlukları altında bunalım yaşayan pek çok Çinli genç, bebeklik çağının temsili olan emzikleri kullanmaya başlıyor.

Fiyatları 10 ile 500 yuan (yaklaşık 1,40–70 dolar) arasında değişen bu ürünler, özellikle online alışveriş platformlarında "gerginlik azaltıcı" ve "uyku kolaylaştırıcı" şeklinde tanıtılıyor. Bazı satıcılar aylık olarak binlerce emzik satışı gerçekleştiriyor.

Çinli ruh sağlığı uzmanları, bu davranışı "gerileme olayı" kavramıyla açıklıyor. Bu görüşe göre, bireyler yoğun baskı altındayken farkında olmadan çocukluk evresine geri dönme eğilimi gösteriyor ve emzik, bebeklikteki huzur ve güven duygusunun simgesi haline geliyor.

Çin’in önemli haber portallarından Sohu’nun hazırladığı bir haberde, sosyal medya yorumları ve ürün değerlendirmeleri incelendi. Birçok kullanıcı, "Emziği iş yaparken çiğnemek rahatlatıcı", "daha kaliteli uyuyorum" ve "bir bebek gibi sakin hissediyorum" gibi ifadelerle memnuniyetlerini dile getiriyor.

Ancak uzmanlar bu alışkanlığın önemli sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Sichuan Üniversitesi’ne bağlı Huaxi Diş Sağlığı Fakültesi’nden Dr. Tang Caomin, "Yetişkinlerin ağız anatomisi bebeklerden tamamen farklıdır. Emziğin sürekli kullanımı çene eklemi problemlerine, rahatsızlığa, çıtırtı seslerine ve ağız açma zorluğuna neden olabilir" açıklamasını yaptı.