Yetişkin sitesindeki özel içerik kızına ait çıktı. OnlyFans’tan parayla içerik satın almıştı

Norveç'te evli bir adam yetişkinlere özel içerikler sağlayan OnlyFans platformuna arkadaşlarının tavsiyesi üzerine parasını ödeyip üye oldu. Norveç'te yayın yapan bir kadın ile tanıştı. Aylar boyunca kadınla konuştu. Adam bu süre zarfında kadının suratını ve vücudunu hiç görmedi.

Bir süre sonra adam konuştuğu kadının kızı olduğunu anlayınca dehşete düştü. İntihara kalkışan adam, kurtarıldı ve bir psikiyatriste yönlendirildi.

Norveçli psikiyatr Tone Haldorsen, adamın büyük bir bunalım yaşadığını baba-kız bağının işleyişini bozacak kadar travma geçirdiğini ortaya çıkardı.

"İLİŞKİLERİ KOPACAKTI"

"Bu durum neredeyse aralarındaki ilişkiyi yok edecekti," diyen Haldorsen, "Babanın kızıyla ilgili cinsel bir şey yapma düşüncesi onu fiziksel olarak hasta etti. Şimdi onun bedeni, fantezilerinin ve sadakatsizliğinin kaynağı olmuştu" dedi.

Haldorsen, babanın hala kızının annesiyle evli olduğunu ve kadının bu olaydan haberdar olmadığını belirtti. Baba ve kız ile bir süre danışmanlık yaptıktan sonra ikisinin de artık çok daha iyi durumda olduğunu ve bu olaydan sonra neredeyse daha yakın bir ilişki kurduklarını belirtti.

Tone Haldorsen adamın, kızının yüzünü hiç görmediğini çünkü her zaman kapalı olduğunu ve kızını çıplak görmediği için kim olduğunu tanıyamadığını açıkladı.