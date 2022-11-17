Papaz kiliseden kovdu. Yetişkinlere ait sosyal medya hesabı ifşa oldu

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerleyen OnlyFans’ta seksi pozlarını satarak aylık 32 bin sterlin (yaklaşık 709 bin 593 TL) kazandığını belirten Holly Jane, hesabının ifşa olmasından sonra zor günler yaşıyor.

Üç çocuk annesi Jane, hesabının kilise üyeleri tarafından öğrenilmesinden sonra papaz tarafından kovulduğunu iddia etti. Kendisini savunan kadın dışlandığını ve sürekli olarak taciz edildiğini söyledi.

“BEN BUYUM”

Kilise üyelerinin kariyerini öğrendikten sonra büyük bir tepki gösterdiğini ifade eden Jane, “Sürekli olarak kilise üyelerinden kaçıyorum. Ben yanlış bir şey yapmadım. Kilisede ayin başlar başlamaz çocuklarımla birlikte orada olurdum ve ayin bittiğinde hemen evime giderdim. Hesabımın ifşa olmasından sonra defalarca beni bırakmam konusunda uyardılar ama ben buyum. Beni olduğum gibi kabul etmeleri gerekiyor. Sürekli taciz ve tehdit ediliyorum” dedi.

Kendisini ve çocukları için yeni bir kilise grubu aradığını ifade eden Jane, “Kiliseye gitmeyi seviyorum. Beni kabul edebilecek yeni bir yer arıyorum. Ancak kariyerimi kabul edecek bir yer bulmak benim için çok zor. Sınırları zorlamayı seviyorum” diye konuştu.