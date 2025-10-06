Yetişmesinin zor olduğu bilinen inciri apartman bahçesinde yetiştirdi

Konya'da yaşayan üniversite öğrencisi genç, gezmeye gittiği Şanlıurfa'dan aldığı iki incir fidanını yetişmesi zor bilinen Konya'da oturduğu apartmanın bahçesine dikerek incir yetiştirdi.

Konya'da yetişmesi zor olarak bilinen incirin fidanını 4 yıl önce gezmeye gittiği Şanlıurfa'dan getiren 19 yaşındaki Mehmet Ali Yalman, apartman bahçesine dikti.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yaşayan Yalman, ilk yıllarda soğuktan korumak için naylonla kapattığı incir ağaçlarının son iki yıldır hiçbir koruma yapılmadan meyve verdiğini söyledi. Konya'da incir yetiştiğini duyanların ve görenlerin şaşırdığını belirten Yalman, ağaçtan aldığı meyveleri komşularına ve tanıdıklarına dağıttığını belirtti. İncirleri 4 sene önce Şanlıurfa'dan getirdiğini anlatan Mehmet Ali Yalman, "Herkes olmaz, ekme sulamaya bile değmez dedi. Ama denemek istediğim için dikmiştim. İlk 2 sene siyah bir naylonla soğuğa karşı biraz korudum. Ama geçen kış ve ondan önceki kış bir şey yapmadım. Gayet güzel bir şekilde meyve veriyorlar" dedi.

Yalman sözlerine şöyle devam etti: "İleride bunları büyük bir yere dikmek istiyorum, şu an olmuyor. Şaşırdılar, güzel bulan çok oldu. Değişik bir şey, görmek istiyorlar. Konya'da böyle bir şeyi görünce sevindiler. 3 senedir meyve alıyoruz. Konya ikliminde olmaz denilen bir şey, yani çok şaşıran, "ekmeyin boşuna" diyen oldu ama oluyor."

İncirin cinsinin patlıcan inciri olduğunu belirten Yalman, "Aslında Aydın'daki incirler gibi tozlama istemiyor. Kendi kendini tozlayabilen bir tür. Dikmek isteyenlerin yanında incir ağacı olmasına gerek yok, kendi kendine meyve verebilen bir ağaç. Getirdiğim ağaçları merak üzerine apartmanın bahçesine deneme amaçlı dikmiştim. Aldığım meyveleri komşulara, tanıdıklara dağıtıyorum" diye konuştu.