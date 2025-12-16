İktidar yanlısı ana akım medya mensuplarından biri olan ve bu zamana kadar yargının geldiği halden hiç şikayetçi olmayan Mehmet Akif Ersoy, kendisi söz konusu olduğunda “yargının hali malum” gibi bir ifade kullanınca, sorunu daha geniş bir çerçevede ele almak isteyerek, bir önceki yazıda toplumsal kutuplaşmanın, siyasi fanatizmin ve “biz-onlar” ayrımının adalet duygumuzu nasıl aşındırdığını ele almıştık. Özellikle “onlardan olunca oh olsun” düşüncesinin, masumiyet karinesini ve muhakeme yeteneğimizi nasıl yok ettiğini tartışmıştık. Şimdi bu zihniyetin, devlet yönetimi ve sistem tartışmaları açısından neden hayati bir tehlike olduğunu konuşalım.

Çünkü mesele sadece bireysel adaletsizlikler değil; yetkinin kimde ve nasıl toplandığı meselesi de.

Muhakeme yeteneğinin k ö relmesi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde yapılan en önemli uyarılardan biri şuydu: Cumhurbaşkanına verilen yetkiler fazlasıyla geniş ve denetim mekanizmaları zayıf. Bu yetkiler, bugün desteklediğiniz kişiye değil; o makamı kim işgal ederse ona aittir.

Siyaset bilimci Juan Linz, başkanlık sistemlerinin en büyük riskinin “kişiselleşmiş iktidar” olduğunu söyler. İyi niyetli bir lider varsayımı üzerine kurulan sistemler, kötü niyetli bir lider geldiğinde felakete dönüşebilir. Sistemler kişiler için değil, en kötü ihtimale göre tasarlanır.

“Bizim desteklediğimiz cumhurbaşkanı adildir, yetkisini kötüye kullanmaz” düşüncesi, siyasetin en tehlikeli saflıklarından biridir. Adalet, kişilere duyulan güvenle değil; kurallarla, denge ve denetim mekanizmalarıyla sağlanır.

Bugün “bizimkiler” dediğiniz yarın “sizden olmayanlar” olabilir. O koltuk değişir. Güç el değiştirir. Ve dün alkışladığınız yetkiler, yarın size karşı kullanılabilir. Tarih, bunun örnekleriyle doludur.

İşte bu siyasi fanatizm, hükümet sistemi değişikliğini getiren referandumda nasıl etkili olduysa, yargıya bakış açısında da ne yazık ki aynı fanatizm etkili oluyor.

Yargıya güven ve seçici sessizlik

Yargının tarafsızlığı, toplumun tamamı için gereklidir. Ancak kutuplaşmış toplumlarda yargıya güven de seçici hale gelir. “Bizimkiler yargılanınca yargı darbe yapıyor”, “onlar yargılanınca adalet yerini buluyor” söylemi, hukuku araçsallaştırmanın en net göstergesidir.

Muhalif bir isim, kamuoyuna açık ve ikna edici hiçbir maddi delil olmadan, aylar sonra bile kim olduğu bilinmeyen gizli tanık beyanlarıyla tutuklanıyorken yargıyı bağımsız bulan gazeteci, yargıyla muhatap olan kendisi olduğunda yargının siyasallaştığından şikayet ediyor.

Oysa yargıya güven, sadece sizin tarafınız güvende olduğunda değil; karşı taraf için de adil işlediğinde anlamlıdır.

Toplumsal barışın, devlet yönetimine güvenin ve birlikte yaşama iradesinin tek gerçek temeli adalettir. Adalet, sadece “biz” için değil; “onlar” için de gerekli olduğunda anlamlıdır.

Unutmayalım, sadece bir kesimin yararına çalışan adalet, gerçek bir adalet değil, yalnızca “geçici” bir ayrıcalıktır.