Yetkili isim 6 ay sonra altının kaç TL kazandıracağını açıkladı

Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, altın piyasasındaki hareketliliği değerlendirdi. İsrail-İran savaşı, Ukrayna-Rusya çatışması ve ABD-Çin arasındaki vergi savaşları gibi küresel gelişmeler, altını güvenli liman olarak öne çıkarıyor.

Koç, altının ons fiyatının 3 bin 500 dolar bandına yükseldiğini, TL bazında ise 4 bin 350-4 bin 500 aralığında seyrettiğini ifade etti. Yıl sonunda gram altının 6 bin TL’ye ulaşabileceğini öngören Koç, yatırımcıların ortalama 1500 TL kazanç sağlayabileceğini vurguladı.

Koç, İsrail-İran savaşının mevcut boyutlarda devam etmesi halinde altın fiyatlarının bu bantta kalabileceğini, ancak üçüncü veya dördüncü ülkelerin çatışmaya dahil olması durumunda ons fiyatının kontrol edilemeyeceğini belirtti.

VATANDAŞ ALTINA YÖNELİYOR

“Amerika, İran’ın gücünü zayıflatmayı hedefliyor. Bu süreç tamamlanırsa piyasa durağanlaşabilir” diyen Koç, jeopolitik risklerin altın talebini artırdığını ifade etti.

Altın, yılbaşından bu yana uluslararası piyasalarda ve TL bazında yüzde 35-40 değer kazandı. Merkez bankalarının döviz rezervlerini altına çevirmesi, fiyatları yukarı taşıyan bir diğer etken oldu. Koç, “TL bazında 4 bin 500’ü aşması için yeni gelişmeler lazım” dedi.

Türkiye’de altına talep hızla artıyor. Vatandaşlar, euro ve dolara kıyasla nakitlerini altına yatırmayı tercih ediyor. Koç, “Bazıları ev veya araba almak için altın satarken, çoğu güvenli liman olarak altını seçiyor” diye konuştu.

Altın piyasasında alış ve satış dengesi korunuyor. Koç, altına olan ilginin ekonomik belirsizlikler ve savaş haberleriyle daha da artabileceğini öngörüyor. Uzmanlar, altın yatırımı düşünenlere uzun vadeli planlama yapmalarını öneriyor.

Analistler, altın fiyatlarının jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyredebileceğini, ancak uzun vadede değer kazanmaya devam edeceğini belirtiyor. Koç, “Altın, her zaman güvenli bir yatırım aracı” diyerek vatandaşları bilinçli yatırım yapmaya çağırdı.