Yetkili yenileme merkezi, yapay zeka destekli telefon değerleme platformunu canlıya aldı

2025 sonunda 73,1 milyar dolar değerine ulaşması beklenen yenilenmiş veya kullanılmış cep telefonu pazarı, sürdürülebilir tüketimin yeni yüzü olarak öne çıkarken, tüketicilerin akıllı tercihlerinin de ekonomiyi nasıl şekillendirdiğini de gözler önüne seriyor. Tüketiciler artık sadece telefon satın almıyor, değiştirmek istedikleri ikinci el telefonları da satarak gelire dönüştürüyor. Gerçekleştirdiği araştırmayla kullanıcıların %76’sının cihazlarını satarken piyasa fiyatına güvenmediklerini ortaya koyan Senatech ise yapay zeka tabanlı telefon değerleme platformunu canlıya aldığını duyurdu. İkinci el telefon satışlarını hızlı, kolay ve güvenilir kılan platform, kullanıcıların 30 saniyede telefonunun piyasa değerini öğrenmesini sağlıyor.

Telefonları 140’a yakın özellik kapsamında 30 saniyede analiz ediyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, lisanslı yenileme merkezi olan Senatech Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Çeliker, “Yıllardır kullanıcıların karşılaştığı belirsiz fiyatlandırma sistemlerine karşı, tamamen veri temelli ve tarafsız bir yapı geliştirdik. Yapay zeka ile güçlendirilmiş bu sistem sayesinde, kullanıcılar cihazlarını gerçek değerinde, şeffaf şekilde fiyatlayabiliyor. Senatech olarak dünyada bir ilki başardık ve sektöre yeni bir standart kazandırdık. Piyasadaki manuel ve subjektif fiyatlandırma dönemine son vererek şeffaflık ve güven inşa ediyoruz” açıklamasında bulunurken platformlarına dair detaylı bilgiler aktardı.

Buna göre Senatech’in hayata geçirdiği yapay zeka destekli cihaz değerleme sisteminde kullanıcılar ilk adımda cihazlarının marka, model ve durum bilgilerini giriyor. Sistem akıllı telefonların her birini teknik özellikleri, pazar trendleri, müşteri geribildirimlerinin yanı sıra; cihaz ömrü, garanti durumu, kullanım amacı gibi 140'a yakın özelliği kapsamlı bir veri analiziyle değerlendiriyor. Ardından kullanıcılara saniyeler içinde gerçek zamanlı bir teklif sunuluyor. Teklifin onaylanması halinde ise kullanıcılar telefonun kargolayarak ödemesini alıyor.

1 haftada 10 binden fazla cihazın değerlemesi yapıldı

Ar-Ge ekibi tarafından geliştirdikleri platformun yayına alınmasıyla 1 haftada 10 binden fazla cihazın değerinin hesaplandığını belirten Senatech Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Çeliker, “Yenilenmiş telefon ekosisteminin dijitalleşmesinde Ar-Ge ve yapay zeka artık belirleyici bir rol üstleniyor. Biz de bu dinamiği tüketiciler için adil bir ekosistem yaratmak adına faydaya dönüştürdük. Kullanıcılar artık cep telefonunun değerini, piyasanın üzerinde fiyat garantisiyle satma şansı buluyor. Yapay zeka desteğiyle yapılan kapsamlı analizde zaman, işgücü, yedek parça maliyetleri, stok yönetimi gibi 20’ye yakın risk faktörünü de hesaba katarak müşteri memnuniyetimizi en üst düzeye çıkarıyoruz. Geliştirdiğimiz yenilikçi sistem sayesinde verimli sonuçlar elde ediyor ve tüketicileri risklerden koruyoruz. Globaldeki son teknolojileri yakından takip ederek yapay zeka çözümlerimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

“Tüketiciler telefonlarının ticaretini güvenli ve hızlı şekilde yapabilecek”

Küresel e-atık hacminin geçtiğimiz yıl 60 milyon metrik tonu aşması, elektronik atıkları yönetmenin önemini gözler önüne sererken; Dünya Ekonomik Forumu, önümüzdeki 30 yıl içinde e-atıkların iki katına çıkabileceğine işaret ediyor. Akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok yenilenmiş ürünle tüketicilerin diledikleri cihazlara daha az maliyetle ulaşmasına olanak tanıyan Senatech Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Çeliker, değerlendirmelerini şu sözlerle sonlandırdı:

“Teknolojinin zararlarını en aza indirmek, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Yenileme alanındaki sektörel uzmanlığımızla hizmet veriyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli yenilenmiş ürünler sunarak dünyaya ve sektörümüze değer katmayı misyon ediniyoruz. Bu yüzden, uzman ekibimiz ve donanımlı altyapımızla sektörde yeniliklere imza atıyoruz. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli cihaz değerleme platformu ile de piyasada yeni bir döneme kapı araladık. Artık tüketiciler telefonlarının adil, güvenli ve hızlı şekilde ticaretini yapabilecek.”