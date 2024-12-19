Yetkisiz 'çakar' kullanımına 192 bin TL ceza

Sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geçici olarak alındı ve otomobil trafikten men edilerek otoparka çekildi.

KONTROLDE YETKİSİZ ÇAKAR BULUNDU

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi'nde rutin bir uygulama gerçekleştirdi. Polis ekipleri, durumundan şüphelenerek 43 AT 600 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan incelemede, Z.Ç. yönetimindeki araçta, yetkisiz olarak kullanılan bir 'çakar' ışıklı uyarı sistemi tespit edildi.

SÜRÜCÜYE VE ARAÇ SAHİBE YÜKSEK CEZA

Polis ekipleri, araçta bulunan çakar sistemine el koyarken, sürücü ve araç sahibine ayrı ayrı 96 bin TL olmak üzere toplamda 192 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, Z.Ç.'nin ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu.

ARABA TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Otomobil de 30 gün süreyle trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekildi. Yetkisiz çakar kullanımı ve trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür eylemlere karşı denetimlerin devam edeceği bildirildi.