‘Yetkisiz çakar’ kullanımına 276 bin 344 bin lira ceza

Kaynak: DHA
‘Yetkisiz çakar’ kullanımına 276 bin 344 bin lira ceza

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polis tarafından yapılan bir kontrolde yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen otomobilin sürücüsüne ve sahibine toplamda 276 bin 344 TL ceza uygulandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinde denetim yaparken, durumundan şüphelenilen 35 plakalı otomobili durdurdu.

EHLİYETE EL KONULDU

Otomobilde yapılan incelemede, ‘çakar’ olarak bilinen ışıklı uyarı sisteminin yer aldığı ve sürücünün yetkisi olmadan bu sistemin kullanıldığı belirlendi. Çakar sistemine el konulurken, sürücü Ş.G. ve otomobil sahibi hakkında ayrı ayrı 138 bin 172 TL olmak üzere toplamda 276 bin 344 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, otomobil bir ay süreyle trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekildi.

OTOMOBİL OTOPARKA ÇEKİLDİ

Marmaris Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları yetkisiz uyarı sistemleri kullanmamaları konusunda uyararak, bu tür durumların cezai işlem gerektirdiğini belirtti. Sürücünün ve otomobil sahibinin cezai işlemlerini tamamlayan polis ekipleri, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

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