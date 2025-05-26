Yıdız isim Cannes'e damga vurdu: Atletizmden podyuma, podyumdan beyaz perdeye uzanan başarı

Genç yaşta 400 metre engelli koşularında çok sayıda şampiyonluk kazanarak dünya gündemine oturan Catrinel Menghia, Cannes Film Festivali’nde bu sefer yönetmen olarak sahneye çıktı. Catrinel Marlon ismini İtalya'da kullanan Menghia, ilk uzun metrajlı filmi Girasoli ile En İyi İlk Film, orjinal adıyla Starlight International Cinema Award ödülüne layık görüldü.

TRAVMALARLA YÜZLEŞEN KADINLARIN HİKÂYESİ

Menghia’nın senaryosunu Francesca Nozzolillo ve Heidrun Schleef ile birlikte kaleme aldığı Girasoli adlı film, 60’lı yıllarda, hastanade pskoloji tedavisi gören iki genç kadının dramına odaklanıyor. Lucia ve Anna adlı bu iki kadın farklı nedenlerle, fakat aynı kurumda tedavi görmekteyken doktorları Marie D’amico’nun Lucia’yı kurum içindeki acımasız uygulamalardan kurtarma çabaları anlatılıyor.

CRİSTİAN MUNGİU'NUN DESTEĞİ

Filmin yapım ve çekim sürecinde önemli bir isimi daha anmak gerekiyor. Bu isim Cannes ödüllü yönetmen Cristian Mungiu'dan başkası değil. Mungiu verdiği manevî desteğin yanında Girasolinin ortak yapımcılığını da üstlendi.

Sanatsal anlatımı ve dönem atmosferini başarıyla yansıtan film, teknik açıdan olduğu gibi duygu derinliğiyle de öne çıktı.

Bu filmle yönetmenlik kariyerine iddialı bir giriş yapan Menghia, oyunculuk ve modellikten sonra sinema dünyasında da yeni bir sayfa açmış oldu.

CATRİNEL MENGHİA KİMDİR?

Menghia’nın Cannes’daki başarısı, spordan sanata uzanan ilham verici bir dönüşümün etkileyici bir örneği oldu.

Catrinel Menghia, 1 Ekim 1985'te Romanya'nın Iaşi kentinde doğdu. Babası, ulusal atletizm şampiyonu, annesi ise spor tutkunu idi. Genç yaşta 400 metre engelli branşında Romanya şampiyonu oldu. 16 yaşında ie soluğu podyumda aldı.

Menghia, Giorgio Armani ve Chopard gibi dünyaca ünlü markalarla çalıştı; Elle, FHM ve Sports Illustrated gibi dergilerin kapaklarında yer aldı. 2001 yılında "Ford Supermodel of the World" yarışmasında ikinci olarak adını uluslararası alana yaydı.

Oyunculuk kariyerine 2011'de Federico Brugia'nın La Promessa adlı kısa filmiyle adım attı. Menghia bunların ardından "CSI: Crime Scene Investigation"da rol aldı ve "La Città Ideale", "La Gomera" gibi filmlerde başrol oynadı.

2013'te Giffoni Film Festivali'nde "Explosive Talent Award" ödülüne layık görüldü. 2017'de Chopard ve Andrea Bocelli Vakfı'nın elçisi oldu. 2018'de, yıllar sonra ödül alacağı Cannes Film Festivali'nde Chopard'ın kampanyasında kendine yer buldu.

2019'da yapımcı Massimiliano Di Lodovico ile birlikteliğinden bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Menghia, spordan modelliğe, oyunculuktan yönetmenliğe uzanan kariyeriyle ilham verici bir figür olarak öne çıkıyor.