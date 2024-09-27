Yiğido kendi evinde kayıp! Sivasspor, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 7. haftası Sivasspor-Başakşehir karşılaşmasıyla başladı.
Haftanın açılışında Başakşehir, Sivasspor'u Joao Figueiredo'nun golleriyle mağlup etti.
Figueiredo'nun golleri 43. ve 49. dakikalarda geldi, ilk golün asistini Miguel Crespo yaptı. Karşılaşmanın 81. dakikasında Queensy Menig, Azizbek Turgunbayev'in asistinde ev sahibi ekibin tek golünü kaydetti.
Başakşehir'de Berat Özdemir, Deniz Türüç, Hamza Güreler ve teknik direktör Çağdaş Atan, Sivasspor'da ise Ziya Erdal sarı kart gördü.