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Sivasspor Ahmed Musa'dan gelen kötü haberle yıkıldı

Ankaragücü maçında sakatlanmıştı. Raporu çıktı. Ahmed Musa'da kara haber...

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 16:33
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Yiğidolarda Ahmed Musa şoku yaşanıyor

Sivasspor Ahmed Musa'dan gelen kötü haberle yıkıldı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Ahmed Musa'nın sol kolunda kırık tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında dün deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadığımız müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan futbolcumuz Ahmed Musa'ya yapılan kontrollerde, sol kolunda kırık tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, oyuncunun tedavi sürecinin başladığı belirtildi.

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