Yığılca'da orman yangını; 2 saatte kontrol altında

Yangın, akşam vakitlerinde Yığılca- Yedigöller yolu üzerinde yer alan Mengen ve Karakaş köyleri arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri yönlendirildi. Köylülerin de katkı sağladığı çalışmalar neticesinde yangın, yerleşim bölgelerine varmadan yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma faaliyetleri devam ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.