Yiğit Akü halka arz oluyor. Talep toplama tarihi belli oldu

Yiğit Akü halka arz oluyor. Talep toplama tarihi belli oldu
Kaynak: Halka arz
Türkiye’nin güçlü yatırımcılarından Yiğit AKÜ Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz olmak için başvuru yaptı.
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Yiğit Akü halka arz oluyor. Talep toplama tarihi belli oldu 1

1976 yılında kurulan ve güçlü yatırımcılardan olan Yiğit AKÜ halka arz olmak için başvuruda bulundu.

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Yiğit Akü halka arz oluyor. Talep toplama tarihi belli oldu 2

Yiğit Akü 50.500.000 adet lot sermaye artırımı, 24.500.000 lotu ortak satışı olacak şekilde toplamda 75 milyon lotu halka arz edecek.

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Yiğit Akü halka arz oluyor. Talep toplama tarihi belli oldu 3

Halka arz 2024’ün ilk 6 ayında gerçekleştirilecek.

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Yiğit Akü halka arz oluyor. Talep toplama tarihi belli oldu 4

YİĞİT AKÜ HAKKINDA

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Yiğit Akü halka arz oluyor. Talep toplama tarihi belli oldu 5

Ankara’da 1976 yılında kurulan Yiğit Akü, global alanda marka değerine sahiptir.

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Yiğit Akü halka arz oluyor. Talep toplama tarihi belli oldu 6

Akü endüstrisinde dünya çapında bilinirliğe sahip olan Yiğit AKÜ, endüstriyel akü, starter akü ile batarya ve şarj üniteleri üretiyor.

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Yiğit Akü halka arz oluyor. Talep toplama tarihi belli oldu 7

Yiğit Akü, dünyanın birçok ülkesinde en prestijli otomotiv firmalarına, endüstriyel ve Savunma Sanayine akü tedariği sağlamaktadır.

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Yiğit Akü halka arz oluyor. Talep toplama tarihi belli oldu 8
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Yiğit Akü halka arz oluyor. Talep toplama tarihi belli oldu 9
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Yiğit Akü halka arz oluyor. Talep toplama tarihi belli oldu 10
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Yiğit Akü halka arz oluyor. Talep toplama tarihi belli oldu 11
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