Yiğit Akü halka arz oluyor. Talep toplama tarihi belli oldu

1976 yılında kurulan ve güçlü yatırımcılardan olan Yiğit AKÜ halka arz olmak için başvuruda bulundu.
Yiğit Akü 50.500.000 adet lot sermaye artırımı, 24.500.000 lotu ortak satışı olacak şekilde toplamda 75 milyon lotu halka arz edecek.
Halka arz 2024’ün ilk 6 ayında gerçekleştirilecek.
YİĞİT AKÜ HAKKINDA
Ankara’da 1976 yılında kurulan Yiğit Akü, global alanda marka değerine sahiptir.
Akü endüstrisinde dünya çapında bilinirliğe sahip olan Yiğit AKÜ, endüstriyel akü, starter akü ile batarya ve şarj üniteleri üretiyor.
Yiğit Akü, dünyanın birçok ülkesinde en prestijli otomotiv firmalarına, endüstriyel ve Savunma Sanayine akü tedariği sağlamaktadır.