Yiğit Bulut denize girerken görüntüledi. 'Dolar 3 TL'yi geçerse yüzüme tükürün' diyerek KKM'yi savunmuştu

2013'te Başbakanlık, 2014'te ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığa atanan ve 2018'de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olan, bir dönemin televizyoncusu Yiğit Bulut denize girerken görüntülendi.

PatronlarDünyası’ndan Toygun Atilla’nin haberinde yer alan bilgilere göre, Düşük faizi ısrarla savunan ve 2018'de "Dolar 3 TL'yi geçerse yüzüme tükürün" diyen Bulut, Kur Korumalı Mevduat Sistemini savunmuştu. Savunduğu sistemin Türk ekonomisine bedeli 100 milyar dolar olurken, "Faiz sebep, enflasyon sonuç" teorisini ortaya atanlardandı.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN SONRA BİR DAHA GÖRÜNTÜLENMEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olunca, Yiğit Bulut ne televizyon ekranlarında ne de gazete sütunlarında yer aldı.

Yıllar sonra Çeşme Alaçatı’da görüntülendi.