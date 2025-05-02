Yiğit Poyraz Survivor'a veda etti! Sevgilisinin paylaşımı dikkat çekti

Survivor’un 1 Mayıs akşamı ekrana gelen son bölümde nefesler tutuldu. Yiğit Poyraz ile takım arkadaşı Volkan arasında gerçekleşen eleme düellosunu Volkan kazandı.

SEVGİLİSİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yiğit Poyraz'ın elenmesi hem izleyicileri hem de takım arkadaşlarını şoke etti. Poyraz'ın elenmesinden sonra sevgilisi Yasmin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Survivor'dan bir ada konuşmasının görüntüsünü paylaşan Erbil, gönderisine "Yiyin birbirinizi şimdi, rezalet" notunu düşerek yarışmaya ve bazı yarışmacılara tepki gösterdi.

“ KİMSEYE GÜVENMEYECEKSİN BU DÜNYADA”

Yiğit Poyraz, veda konuşmasında "Odağımı ekstra dağıtacak manüpülasyonlar mı desem aslında niyet de okumak istemiyorum ama... Günün sonunda kim ne derse desin kimseyi dinlememek gerekiyor. Çıkıp kendi işini yapmak gerekiyor. Kimsenin laflarına güvenmemek gerekiyor demek ki burada. Ben biraz saf bir insanım. Volkan abi ile birkaç konuşmamız olmuştu, ben de ona güvenmiştim açıkçası. Yani doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum kırmak da istemiyorum kimseyi" dedi. Poyraz, sözlerini "Sadece şunu söyleyeyim kimseye güvenmeyeceksin bu dünyada, saf olmayacaksın. Ben bu saflığımın ve güvenimin tokadını çok yedim daha önce. Akıllanmıyorum demek ki karşımdakini de kendim gibi görüyorum. Saflığımın tokadını yedim. Bahane değil ne olursa olsun çıkıp oynayacaksın oynayamadım" diye noktaladı.