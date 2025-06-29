Yıkamaya gönderilecek halıları atıldı zannedip götürdü

Kaynak: İHA
Yıkamaya gönderilecek halıları atıldı zannedip götürdü

Elazığ'da bir kadın, yıkamaya gönderilmek üzere kapı önüne konan halılardan bir tanesi alarak gitti.

Elazığ'da bir kadın, yıkamaya gönderilmek üzere kapı önüne konan halılardan bir tanesi alarak gitti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Rızaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş yıkamaya göndermek için halıları evinden çıkararak binanın yanına koydu. Kalan diğer halıları almak için eve çıkan şahıs, geri aşağı indiğinden halılardan bir tanesinin eksik olduğunu gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerasına bakan şahıs, halının yoldan geçen bir kadın tarafından atıldı zannedilerek alındığını ve götürüldüğünü gördü.

Son Haberler
Bulgar şarkıcı dördüncü kez dünya evine giriyor
Bulgar şarkıcı dördüncü kez dünya evine giriyor
Tabancayla sokakta dolaşan şahıs korku saçtı
Tabancayla sokakta dolaşan şahıs korku saçtı
İran'dan tazminat talebi
İran'dan tazminat talebi
Varna Teknik Üniversitesi'nde korkutan yangın
Varna Teknik Üniversitesi'nde korkutan yangın
Gazi Koşusu'nda 99 yılın rekoru
Gazi Koşusu'nda 99 yılın rekoru