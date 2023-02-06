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Kurtarma çalışması yapılan binada ikinci çökme

Gaziantep'te yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması yapılırken, artçı depremin ardından bina 2. kez çöktü. Kurtarma çalışmasına katılan vatandaşlar ve görevliler olayı yara almadan atlattı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 07:24
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Yıkılan binada ikinci çökme

Kurtarma çalışması yapılan binada ikinci çökme
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen 7.4 büyüklüğünde deprem 10 ili etkisi altına aldı. Bu illerden olan Gaziantep'te yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaya vatandaşlar da destek verdi. 

Moloz kaldırma çalışması yapılırken, meydana gelen bir artçı sallantı sonrası binada 2 bir çökme yaşandı. Çökme arama kurtarma çalışmalarına katılanların yaralanmasına neden olmadı. 

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