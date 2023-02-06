Kurtarma çalışması yapılan binada ikinci çökme

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen 7.4 büyüklüğünde deprem 10 ili etkisi altına aldı. Bu illerden olan Gaziantep'te yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaya vatandaşlar da destek verdi.

Moloz kaldırma çalışması yapılırken, meydana gelen bir artçı sallantı sonrası binada 2 bir çökme yaşandı. Çökme arama kurtarma çalışmalarına katılanların yaralanmasına neden olmadı.