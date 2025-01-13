‘Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam’ diyenler için uyarılar...

İşte bu, son yıllarda zihinsel sağlık uzmanları tarafından sıkça dile getirilen ve giderek daha fazla kişinin karşılaştığı bir durum: Languishing...

Languishing, Türkçeye “sönme” veya “gözden düşme” olarak çevrilebilecek bir kavram. Ancak bu terim, yalnızca depresyon veya major psikolojik hastalıklar gibi belirgin ruhsal bozuklukların ötesinde bir durumu ifade etti. Bu durum, depresyonun ya da aşırı stresin yol açtığı derin mutsuzluklardan farklı.

Languishing, bir kişinin duygusal olarak 'boş' hissettiği, bir anlam arayışının eksik olduğu, ancak aynı zamanda tamamen tükenmiş ve kaybolmuş hissetmediği bir zihin durumu.

LANGUİSHİNG: TANIM VE BELİRTİLER

Dr. Corey Keyes, psikolog ve "languishing" teriminin ilk kez psikolojik literatürde geniş bir şekilde tanıtılmasına öncülük eden araştırmacılardan biri. Keyes, languishing’i, zihinsel sağlığın yalnızca depresyon veya anksiyetenin yokluğunda değil, aynı zamanda yaşamda tatmin ve anlam eksikliği hissettiğiniz bir boşluk olarak tanımlar.

Languishing’in belirgin belirtileri arasında şunlar yer alır:

- Enerji eksikliği: Kendinizi sürekli yorgun ve tükenmiş hissedersiniz.

- Motivasyon kaybı: Hayatınızdaki küçük hedeflere bile ulaşmak için çaba harcamakta zorlanırsınız.

- Anlam eksikliği: Günlük aktiviteler bile sıkıcı ve anlamsız gelmeye başlar.

- Duygusal boşluk: Kendinizi ne mutlu ne de üzgün hissedersiniz, sadece duygusal olarak nötr bir durumdasınızdır.

- Sosyal çekilme: İnsanlarla vakit geçirmek, eskisi kadar keyif verici olmayabilir.

Bu belirtiler, depresyon gibi ciddi bir ruhsal bozukluk olmasa da, uzun vadede duygusal sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir.

Psikolog ve iş dünyası profesörü Dr. Adam Grant, languishing’i “duygusal boşluk” olarak tanımlar ve “Bir kişi işini veya yaşamını anlamlı bulmadığında, bu duygusal ve zihinsel enerjisizlik bir süre sonra hayatta da kaybolmuş hissetmeye neden olabilir” dedi.

LANGUİSHİNG’İN ARTAN YAYGINLIĞI

Pandemi sonrası dünyada, iş hayatı, sosyal izolasyon, ekonomik belirsizlikler ve genel yaşam tarzındaki değişiklikler gibi faktörlerin etkisiyle languishing giderek yaygınlaştı.

İnsanlar, daha önceki gibi tatmin edici bir yaşam sürdüremediklerini hissedebilirler.

Çocuk psikolojisi uzmanı Dr. Sheryl Ziegler, “Pandemi sürecinde insanlar yalnızlık, stres ve belirsizlikle başa çıkmakta zorlandılar. Bu durum, bir tür zihinsel yarı-bilinçli boşluk halini pekiştirdi” diye açıklama yaptı.

Yapılan araştırmalar, pandemi sırasında iş gücü kaybı, sosyal etkileşim eksiklikleri ve bireysel hedeflerdeki kaymaların, languishing’in artmasında önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

American Psychological Association (Amerikan Psikolojik Derneği) tarafından yapılan bir araştırma, 2020 ve 2021 yıllarında insanların ruhsal sağlıklarının önemli ölçüde bozulduğunu, fakat çoğunun bunun farkında olmadığını gösterdi.

LANGUİSHİNG İLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

Languishing, tıbbi bir tanı olmamakla birlikte, yaşam kalitesini etkileyebilecek kadar önemli bir durumdur. Neyse ki, bu durumla başa çıkmak için uygulanabilecek bazı yöntemler var:

1. Anlam Arayışı ve Hedef Belirleme: Dr. Corey Keyes, languishing ile mücadele etmek için kişilerin yaşamlarına yeniden anlam katmalarının önemli olduğunu belirtmektedir. Küçük hedefler belirlemek, bir şeylere ulaşmak ve başarı hissi elde etmek, bu boşluğu doldurmada yardımcı olabilir.

2. Sosyal Bağlantılar Kurmak: Yalnızlık ve izolasyon, languishing’in tetikleyicilerindendir. Aile ve arkadaşlarla kaliteli zaman geçirmek, duygusal sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.

3. Fiziksel Aktivite: Düzenli egzersiz yapmak, endorfin salgılar ve ruh halini iyileştirebilir. Dr. Grant, "Hareket etmek, zihinsel sağlığınız üzerinde inanılmaz bir etkiye sahiptir" dedi.

4. Mindfulness ve Meditasyon: Zihni sakinleştirmek ve anı yaşamak, duygusal boşluğu doldurmak için etkili bir yöntemdir. Çeşitli meditasyon teknikleri, kişiyi daha huzurlu ve dengeli hissettirebilir.

5. Profesyonel Yardım: Languishing durumu, tedavi edilmesi gereken daha büyük bir sorunun belirtisi olabilir. Bir terapiste başvurmak, duygusal boşlukla başa çıkmanın en etkili yollarından biridir.

DUYGUSAL SAĞLIK ÜZERİNE DÜŞÜNMEK

Languishing, herkesin zaman zaman deneyimleyebileceği bir durum. Ancak, bu durumun farkında olmak, daha sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam sürdürmek için ilk adım. Eğer kendinizi “yıkılmadım ama ayakta da sayılmam” diyerek tanımlıyorsanız, bu, önemli bir işaret. Languishing, tedavi edilebilir ve başa çıkılabilir bir durum. Kendi duygusal sağlığınıza yatırım yaparak, hayatınıza yeniden anlam katabilir ve daha dolu bir yaşam sürebileceğinin altı çizildi.