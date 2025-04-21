Yıkım çalışmaları sırasında bina çöktü, yol ulaşıma kapatıldı

Kaynak: İHA
Yıkım çalışmaları sırasında bina çöktü, yol ulaşıma kapatıldı

Kastamonu'da 5 katlı bina yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Yola düşen molozlar sebebiyle kapatılan caddedeki binada yıkım çalışması başlatıldı.

Kastamonu'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 5 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında yol kenarına yakın bir noktada aniden çökme meydana geldi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme sırasında bir aracın yayaya yol vermek için durması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Çökme sebebiyle Kışla Caddesi ulaşıma kapatıldı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince çöken binanın bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alınarak, ulaşım farklı yollardan sağlanmaya başlandı.

Bu sırada yüklenici firma tarafından iş makinesiyle yola saçılan molozlar temizlendi. Ekipler binanın kalan kısmının çökme riskine karşı binanın cadde kısmında yıkım çalışması başlattı.

Çalışmanın ardından cadde yeniden ulaşıma açılacak.

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