Yıkım hava muhalefetine takıldı!

Kaynak: İHA
Yıkım hava muhalefetine takıldı!

Bursa'da Belediye ekipleri, kaçak yapıları yıkmaya devam ediyor. Narlı bölgesinde kaçak konteynerler tespit edildi. Fakat olumsuz hava şartlarıyla kapanan yollar sebebiyle kaçak yapılara ulaşılamadı.

Bursa Gemlik Belediyesi ekipleri, kaçak yapı sahiplerine bilgilendirme yaparak, yıkımın 15 Mart'ta gerçekleştirileceğini ve bu yapılara izin verilmeyeceğini belirtti. Ekipler, vatandaşlara eşyalarını boşaltmaları ve konteyner yapılarını yerlerinden sökmeleri gerektiğini, aksi takdirde yıkımın yapılacağını duyurdu. Ekipler, jandarmanın desteğiyle bölgeye ulaşmaya çalıştı. Ancak yüksek bölgede olumsuz hava şartları ve kapanan yollar sebebiyle kaçak yapılara ulaşamadı. Ulaşımın tehlikeli hale gelmesiyle birlikte yıkım işlemi ertelendi.

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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, kent genelinde kaçak yapıların yıkılacağını, doğayı kirleten ve ekolojik hayatı tehlikeye atan tarımsal alanlardaki yapılara izin verilmeyeceğini dile getirdi.

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