Yıkım kararı olan kaçak kulübeler 10 yaşında!

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı ve 600 villa ile 125 daireden oluşan mahallede, kamuya terk edilmiş yolda 2014 yılında inşa edilen betonarme güvenlik kulübesi, mahalle sakinlerinin başvuruları neticesinde dönemin İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş tarafından kaldırılmış fakat site yönetimi tarafından prefabrik iki kaçak kulübe yerleştirilmişti.

Bebek arabasıyla yürüyen anneler, yaşlılar, engelliler kaldırım işgal edildiği için yıllardır araç yolunu kullanmak zorunda kalırken mahalle sakinleri ise skandal uygulamaya tepkili

İBB 2015’TE YIKIM KARARI ALDI, ANCAK UYGULANMADI

İBB İmar Daire Başkanlığı’nın 21 Aralık 2015 tarihinde 1338220 sayılı kararla yıkım kararı verdiği fakat Büyükçekmece Belediyesi’nin yıkım kararını uygulamadığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ: “KALDIRIMI KULLANAMIYORUZ”

Mahalle sakinleri, kaldırım ve yolun kamuya ait olduğunu belirterek, “Bu kaçak yapılar alınmış yıkım kararına rağmen neden hala kaldırılmıyor?” diye sordu. Mahallede yaşayan gazeteci Dursun Boran da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediye neden yıkım kararını uygulamıyor? Niye buna göz yumuluyor?” diyerek tepkisini dile getirdi. Boran, kaçak kulübelerin amacıyla ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya attı: “Burada sözde site havası oluşturulup, villa başı yılda 12 bin dolar aidat toplanıyor. Tüm villalar bağımsız parsel, belediye hizmetleri düzenli veriliyor. Buna rağmen haksız aidat adı altında para toplanıyor. Bu bir haraç düzeni. Savcılık resen harekete geçmeli.”