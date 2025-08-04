Yıkım sırasında yan bina çöktü

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina, yanındaki tedbir amacıyla boşaltılan 4 katlı binanın üzerine çöktü.

Olayda can kaybı yaşanmadı, bina kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri destek bekliyor.

'BİNA YIKIMI YAPMAK KOLAY İŞ DEĞİL'

Bölgede inceleme yapan Prof. Dr. Koçak, "Dar alanda, yani çevresindeki binaların olduğu, yapılaşmanın çok daha sık olduğu alanlarda bina yıkımı yapmak o kadar kolay işler değil" dedi.

Ekiplerin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

BİNADA YAŞAYANLAR OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Çökme nedeniyle 4 katlı binanın 2'nci ve 3'üncü katlarında ve yan taraftaki inşaat halindeki başka bir binada hasar oluştu.

Gerekli incelemeleri yapan ekipler, 4 katlı binanın mühürlenmesine karar verdi. Binada yaşayanlar, Küçükçekmece Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

Hasar gören binada yaşayan ve aynı zamanda binanın zemin katındaki perde dükkanının sahibi olan Asım Sarıoğlu, “Bizim binamızın arkasında bir bina kentsel dönüşüme giriyordu. Buranın yıkım işlemi başlayacaktı. Bize cumartesi akşamı belediye zabıtaları geldiler, 'Burada arka binada bir sallanma var, sıkıntı var. Bugün binanızı boşaltmak gerekiyor' dediler. Belediye bizim binamızı boşalttı. Bizim de altında işletmemiz var. Hem de üst katta oturuyoruz aynı zamanda. Cumartesi günü boşalttık, pazar sabahı da yıkıma geldiler. Yıkım yaparken arkadaki ekip, binanın yarısını bizim binamızın üzerine göçertti. Binamızın kolonlarını patlatmış. Şu anda ne girecek, ne edecek halimiz var. Yani evimizde kalamıyoruz. Altında bizim işletmemiz var. İşletmede de kalamıyoruz. İşletmede bizim zararımız çok büyük. Bu konuda bizim yanımıza devletle alakalı hiç kimse gelmedi. Bize yardımcı olmuyorlar. Yani belediye kişileri geldi. Bizi otele yerleştiriyorlar ama benim altta işletmem var. Şunu hemen boşaltalım diyen yok. Şu saat olmuş bizde hala bekliyoruz. Bize yardımcı olsun insanlar. Şu anda hiç kimse yok karşımızda. Biz kapımızın önünde oturuyoruz. Yemeği dahi şu anda komşularımız getirdi. Bize yemek veriyorlar. Biz kapımızın önündeyiz ve muhatap da yok karşımızda. 'Otelde beş gün kalabilirsiniz. Ondan sonra da başınızın çaresine bakacaksınız' denildi. Ama bize net bir şey diyen yok. Biz kitlendik kaldık. Ben burada mülk sahibiyim aynı zamanda. Diğer komşularımız kiracıydı. Onlara da, bana da hiçbir şey diyen yok. Bir şey diyen yok. Yani buranın yıkımını yapan müteahhit firma her şeyi yapacağını söylüyor. Devlet desteği ve bizim burada bir hakkımız var üst katta. Onlar her şeyi yapacağını söylüyor. O konuyla ilgileniyorlar. Şu anda herkesin bize yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.



Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak olay yerinde yaptığı açıklamada, plansız ve mühendislik denetimi olmadan yapılan yıkımların benzer riskler taşıdığını vurguladı. Koçak, “Dar alanlarda yıkım yapılırken etraftaki binalara zarar verme riski çok yüksek. Yıkım için bir proje ve şantiye şefi zorunluluğu var. Bu olayda da yıkımın kontrolsüz şekilde yapıldığı görülüyor” dedi.

Koçak, "Bu çok sık rastladığımız bir durum. Daha önce de gene Güngören'de, Köyiçi'nde Bahçelievler'de, Şirinevler'de de gene binalarda, yıkım yapılırken diğer binalar zarar gördü. Tek tesellimiz insanlara zarar vermeden, can kaybı oluşmadan ya da yaralanma olmadan binanın yıkımı gerçekleştirilmiş. Ama şimdi arkasındaki binalar da artık kullanılamayacak bir durumda. Maalesef binanın kolonu kırılmışsa onu tekrardan yapmanız da mümkün değil. Aslında yapabilirsiniz, ama tüm binayı bu sefer incelemek durumunda kalıyorsunuz. O da eski bir bina. O da yarın yıkılmak zorunda kalacak. Bunun en önemli noktası, bilinçsizce, projesiz, kendi bildiklerince yıkım yapmaktan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.