Yıl sonu için korkutan dolar tahmini! Ünlü ekonomistten şok açıklamalar: Devalüasyon yapıldı bile

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Osman Altuğ, Emre Kulcanay’ın YouTube kanalı EK TV’ye konuk olarak Türkiye ekonomisine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Altuğ, Türk lirasının yabancı paralar karşısında sürekli değer kaybettiğini belirterek, bu süreci “günlük devalüasyon” olarak nitelendirdi.

Altuğ, Ağustos ayının ekonomik açıdan tehlikeli bir dönem olduğunu vurgulayarak, ay başında 40 TL olan dolar kurunun ay sonunda 41 TL’ye çıktığını ve bu artışın yüzde 2,5’lik bir devalüasyona işaret ettiğini söyledi. “Her gün devalüasyon oluyor” diyen Altuğ, bu sürecin serbest piyasa ekonomisinde para değerinin güncellenmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Prof. Dr. Osman Altuğ, “devalüasyon para değerinin Türk lirasının daha doğrusu yabancı para cinsinden değerinin değiştirilmesi yani güncelleştirilmesidir” diyerek şöyle konuştu:

Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değeri sürekli olarak düşüyor. Yabancı para değerleniyor. Şimdi bu iktidar döneminde yaklaşık iktidara geldiklerinde dolar 1,5 lira civarındaydı. Bugün 40 lira 41 lira. Bugün itibariyle şu an itibariyle 41 lira. Yani 41 kere maşallah diyeceğiz tabii. O zaman şimdi geliyoruz bu Ağustos ayına zaten bu söylediğim benim aşağı yukarı gerçekleşmiş Ağustos ayındaki devalüasyon. Çünkü ay başında dolar 40 liraydı. Bugün itibariyle 41 lira yani ne eder? Yüzde 2,5 yani öyle gözükmüyor. Bir 1 lira arttı ya. 40 liradan 41 liraya çıktı. 1 lira ne demek? İşte o kadar devalüasyon demek.

Yani her gün devalüasyon oluyor. Devalüasyon para değerinin güncellenmesi demiştim. Serbest pazar ekonomisinde güncelleme. Tamam. Ama sen dolara müdahale ediyorsun. O döviz rezervlerinin yüksekliği de oradan kaynaklanıyor. Dolara müdahale edebilmen için elindeki en büyük enstrüman, kasada para varsa satıyorsun. Dolar varsa satıyorsun. Dolar fiyatlarının yükselmesini engelliyorsun.

Yıl sonunda ben doların en iyimser haliyle yaklaşık 45 liranın üzerinde olmasını bekliyorum.

