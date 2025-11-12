Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Rıfat İnci, yıl sonuna yaklaşırken artan kaygı ve tükenmişlik hissinin özellikle modern yaşam temposunda yaygınlaştığını belirterek, "Kasım ve aralık ayları, birçok kişi için hedeflerin gözden geçirildiği, yıl boyunca biriken sorumlulukların tamamlanmaya çalışıldığı yoğun bir dönemdir. İş hayatında performans değerlendirmeleri, öğrencilerde sınav ve başarı kaygısı, ebeveynlerde ekonomik ve sosyal baskılar stres düzeyini artırmaktadır. Bir yılı geride bırakırken, birçok kişi farkında olmadan kendi kendine baskı kuruyor. ‘Bu sene yeterince başarılı oldum mu, hedeflerimi gerçekleştirdim mi?’ gibi sorgulamalar, kişinin öz değerini olumsuz etkileyebiliyor. Bu da zamanla duygusal yorgunluk, motivasyon kaybı ve tükenmişlik sendromuna yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

"TÜKENMİŞLİK SADECE YORGUNLUK DEĞİLDİR"

Dr. İnci, tükenmişlik sendromunun yalnızca fiziksel bir yorgunluk hali olmadığını, duygusal ve zihinsel bir çöküntüyü de beraberinde getirdiğini vurgulayarak, "Kişi kendini sürekli yorgun, değersiz ya da başarısız hissedebilir. Günlük sorumluluklar gözünde büyür, keyif aldığı aktiviteler anlamını yitirir. Uyku bozuklukları, odaklanma güçlüğü, sinirlilik ve motivasyon kaybı bu dönemde sıkça görülür. Kendinden yüksek beklentileri olan kişiler, hedeflerine ulaşamadığında yoğun suçluluk ve başarısızlık duygusu yaşar. Oysa yıl sonunda yapılması gereken şey, eksiklere odaklanmak yerine, geride kalan dönemde gösterilen çabanın farkına varmaktır" şeklinde konuştu.

"YIL SONU KAYGISIYLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN ÖNERİLER"

Dr. İnci, "Kendinize mola verin: Günlük kısa aralar bile zihinsel toparlanmayı sağlar. Gerçekçi hedefler koyun: Her şeyin mükemmel olamayacağını kabul edin. Başarılarınızı hatırlayın: Küçük kazanımları görmezden gelmeyin. Sosyal destek alın: Sevdiklerinizle vakit geçirmek, stresle baş etmede en güçlü araçlardan biridir. Profesyonel destekten çekinmeyin: Uzun süren umutsuzluk, isteksizlik veya yorgunluk durumlarında bir uzmandan yardım alın. Yılın sonuna gelmek, bir şeylerin bitmesi değil; yeniden başlama fırsatıdır. Kendinize şefkat göstermek, yeni yıla daha güçlü ve dengeli bir şekilde adım atmanın en sağlıklı yoludur" ifadelerini kullandı.