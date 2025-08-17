Yıl sonuna kadar altında fırtına kopabilir! İşte senaryolar

Emtia Piyasası Uzmanı Zafer Ergezen, yıl sonuna kadar altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanabileceğini belirterek küçük yatırımcıyı uyardı. “3400-3450 satış, 3200-3250 alım fırsatı” diyen Ergezen, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak altının 3.000 dolara kadar gerileyebileceğini ya da 3.500 doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

Zafer Ergezen katıldığı bir televizyon programında altın seyri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:

Eylül ayına yaklaşırken yıl sonuna doğru öngörüler oldukça çeşitli ve farklı. Çünkü aslında piyasada tam olarak fiyatların ne tarafa doğru yöneleceğini bilemiyor. Zaten o yüzden de Nisan ayından beri yatay bir piyasa içerisinde hareket ediyoruz. Ons altında özellikle iki konuda gelecek haber fiyatların ne tarafa doğru yöneleceğini gösterecek. Bir tanesi jeopolitik riskler, özellikle Rusya, Ukrayna ve Amerika arasında olan görüşmelerin olumlu sonuçlanacak mı, sonuçlanmayacak mı? Bu altın fiyatları üzerinde belirli olacak. Bir diğer nokta da tarifeler. Özellikle ABD tarifelerinin Çin'le bir uzlaşmaya varılıp varılmayacağı da oldukça önemli. Çünkü altının yükselmesinde zaten bu noktalar çok önemliydi. Eğer burada tarifeler konusunda bir uzlaşmaya varılırsa ve Rusya ve Ukrayna bir şekilde uzlaşmaya varırsa o zaman ons altın fiyatının 3.000 dolar seviyelerine doğru geri çekildiğini hatta belki daha aşağı seviyelere geldiğini görebiliriz yıl sonuna kadar. Tam tersi bir durumda henüz Rusya, ABD ve Ukrayna bir anlaşmaya varılamadı ama görüşmeler devam ediyor. Hatta Zelensky'nin de yeniden ABD'yi ziyaret edeceği konuşuluyor. Burada bir uzlaşmaya varılamaması ve sonrasında tarifeler konusunda da bir uzlaşmaya varılmaması ve tarifelerin devam ediyor olması halinde altın fiyatlarını da bu seviyelerde hatta belki 3500 ve daha yukarı seviyeleri zorlama noktasına getirebilir. Şöyle bir not vereyim, son dönemde hala altının yükselmesine neden olan dinamikler devam ediyor. Ama özellikle Uzakdoğu'daki mücevher sektörü altın yerine alternatif ürünler kullanmaya başladı. Platin gibi, gümüş gibi. Bunlar daha ön plana çıkmaya başladı. Hatta Çin'in platin ithalatı rekor seviyelere yükseldi. Bu da aslında altının o zirve seviyelerinin gitmesini engelleyen unsur. Hala risklerin devam ediyor olmasına rağmen eğer bu olumsuz riskler yani bir uzlaşı sağlanamaması durumunda ben yıl sonunda altın fiyatlarının 3400 ila 3500 seviyelerinde bir noktada kapatmasını bekliyorum.

Altın için hala güvenli liman diyebiliriz ama şunu hatırlatayım. Yatay bir piyasanın içerisindeyiz. Bu yatay piyasa içerisinde ons altın için referans seviyesi 3350 dolar ve zaten 4 aydan beri de bu seviyenin etrafında dolaşan bir ons altın izliyoruz. Yükselişlerde 3400-3450 seviyesi kar satışları olarak kullanılıyor. Aşağıda geri çekilmelerde ise 3200-3250 bandı alış fırsatı olarak kullanılıyor. Burada 3200-3250 seviyesine yaklaştıkça alımların arttığını, 3400-3450 seviyesine yaklaştıkça da satışların arttığını düşünüyoruz. İşte bu noktada eğer 3200-3250 bandı aşağı yönlü geçilirse burada 3.000'li seviyelere doğru hızlı bir geri çekilme görebiliriz. Bu noktada yatırımcıların dikkatli olmasında fayda var. Keza aynı şekilde 3400-3450 bandının üzeri geçilmesi durumunda ise yeniden 3500 ve hatta üzeri seviyelerin görünme ihtimali artar. Bu noktada yatırımcılar 3400-3450'yi bir satış fırsatı olarak değerlendirebilir. 3500 üzerine bir kapanışta ise yeniden alım deneyebilirler. Tam tersi 3200-3250 seviyesine yaklaştıkça alım denenebilir. Altında kapanışta pozisyonlar kapatılıp 3.000'li seviyeler beklenebilir.