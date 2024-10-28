Yıl sonunda asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Şimşek’in aklındaki oran...

Milyonlarca çalışanın gözü ocak ayında maaşlara yapılacak olan maaş zammına çevrildi. Yeni yıl asgari ücret zam çalışmaları henüz başlamasa da veriler ışığında tahminlerde ortaya çıkıyor. T24 yazarı Murat Batı, yaptığı hesaplamalarda, Bakan Şimşek’in kafasındaki oranın yüzde 33-36 bandında olduğunu belirtirken, net rakam olarak asgari ücretin 22.953 lira olacağını beklediğini açıkladı.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Ocak ayında yüzde 49 oranında maaşlara zam yapılarak 17 bin 2 TL’ye kadar gelmişti. Ancak yapılan zam 10 ayda eridi. Öyle ki açlık sınırı TÜRK-İŞ’e göre 19 bin 830 liraya gelerek asgari ücreti geride bırakmıştı. Maaşların bu derece düşük olduğu ortamda geçinmekte zor.

2025 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTACAK?

Her yıl sonu asgari ücrete yıllık enflasyon oranına göre zam gerçekleştiriliyor. Bu noktada Ocak ayı pek çok vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Maaş zammına ilişkin, uzman isimlerden tahminler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de T24 yazarı Murat Batı’dan geldi.

OLMASI GEREKEN YÜZDE 41

Batı, asgari ücretin maksimum yüzde 41’e yakın bir oranda artması gerektiğinin altını çizdi. Ancak, OVP hedefi ve yaratılmaya çalışılan yüzde 25 artış algısı ile birlikte değerlendirildiğinde artışın yüzde 25 ila yüzde 41 aralığında gerçekleşeceğini Batı, açıkladı.

“22 BİN 953 LİRA OLACAĞINI BEKLİYORUM”

Batı, Şimşek’in asgari ücrete bakışı ve kamuoyu baskısıyla birlikte değerlendirdiğimde asgari ücret artışının orta noktada bir yerlerde olacağını söylerken, “Yüzde 33-36 bandında gerçekleşeceğini sanıyorum. Hatta daha da spesifik bir tahmin yaparak yüzde 35 artacağını ve net asgari ücretin 22.953 lira olacağını sanıyorum.” ifadelerini kullandı.