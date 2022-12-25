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Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şartel inecek

Otomotiv devi Tofaş, 6 bin işçinin çalıştığı Otomobil Fabrikası'nda üretime 15 gün ara veriyor. 30 Aralık'ta şartel indirilecek.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 01:14
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Yıl sonunda şartel inecek. Otomotiv devi üretime ara veriyor

Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şartel inecek
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Otomotiv devi Tofaş Otomobil AŞ. Bursa'daki fabrikasında üretime ara verecek. 30 Aralık itibarıyla yıl sonu envanter sayımı ve üretim hatlarında planlı bakım ve yatırım çalışmaları için 15 gün ara verilecek olan dev tesiste üretim 16 Ocak'ta başlayacak.

Fabrika yönetiminin geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da tüm çalışanlarına Cumhuriyet altını dağıtacağı öğrenildi. Tofaş Fabrikasında 4518 mavi, 1480 beyaz yakalı personel çalışıyor. Fabrika geçtiğimiz yıl 10 bin çalışanına Cumhuriyet altını dağıtmıştı.

TOFAŞ'ın yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceği kamuoyu ile paylaşılmasının ardından gözler Bursa'daki fabrikaya çevrilmişti. 2022 yılı sonuna kadar TOFAŞ Fabrikası'nda devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş Fabrikası'nda üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam ederken, kesinleşen önemli bilgilerin kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

Yeni yıla girmeye hazırlanan fabrikada Amerika'ya üretilen Doblo'nun 636 modeli ile Euro Market için üretilen Doblo 263 modelinin 2022 yılı sonu itibariyle bir daha üretilmeyeceği, Doblo 263 modelinin Türkiye Market üretimlerinin ise 2023 sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

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