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Yılan Burçağı hangi hastalığa iyi gelir?

Doğada bin bir çeşit isimli ilginç bitki bulunuyor. Onlardan biri de Yılan Burçağı. Peki Yılan Burçağı nedir, zehirli midir? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 08:13
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Yılan burçağı zehirli mi?

Yılan Burçağı hangi hastalığa iyi gelir?
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Bitkinin yer üstünde kalan kısımlarının neredeyse tamamı çiğ zehirlidir. Özellikle bu kısımların bilinçsiz biçimde dahili olarak kullanımı kesinlikle tavsiye edilmez. Merhem olarak kullanılması tavsiye edilir.

Mantar önleyicidir ve sedef hastalığı için çok etkili bir çözüm olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca dışarıdan uygulandığında soğuk algınlığı şikayetlerini de hafifletici olabilir. Mide ve bağırsak şikayetleri için geçmişte kullanıldığına dair çeşitli bilgiler bulunuyor.

YILAN BURÇAĞI SEDEF HASTALIĞINA İYİ GELİR Mİ?

Sedef hastalığı için harici olarak kullanılan yılan burçağı, öğütülüp/dövülüp kaliteli bir yağda pişirildikten sonra şikayetli bölgelere uygulanır.

Düşük ısıda pişirilen kök ve yağ ile lapa benzeri bir kıvam elde edilir.

Uygulama için mutlaka kapanın tamamen soğuması beklenmelidir!

Sedef için bitkinin özellikle beyaz renkli kök kısımlarının kullanımı tercih edilir. Bu kök kısımları bitkinin en kıymetli kısımları olarak düşünülür.

YILAN BURÇAĞI NEREDE YETİŞİR?

Bitki özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde kendiliğinden yetişmektedir. Buna ek olarak ülkemizin iç kısımlarında da gözlemlenmiştir.

Çok çeşitli iklimlere adapte olabilen bu bitki, tohumdan da yetiştirilebilir. Ancak genellikle bitki doğal biçimde kendiliğinden yetişir. Gölgelik kaya dipleri bitkinin en yaygın yetiştiği yerlerdir.

Yaz aylarında gösterişli iri çiçekler açan bitkinin ilkbahar ve sonbahar aylarında ise hasadı gerçekleştirilir. Bitkini çiçekleri gerçekten çok güzel ve büyüleyicidir. Bu özelliği sebebi ile bitkinin süs bitkisi olarak da yetiştirildiği bilinir.

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