Yılan dil ameliyatı olan kadın dilini ikiye böldürdü

Dili ikiye bölme ameliyatı, “yılan dil” olarak da bilinen bu estetik prosedür, cesur bir kadının sosyal medyada paylaştığı iyileşme süreciyle yeniden gündeme geldi. Adını açıklamayan kadın, 9 günlük iyileşme sürecini ve ameliyat sonrası yaşadıklarını detaylarıyla takipçileriyle paylaştı. Ameliyatın ardından yaşadığı zorlukları ve acıları saklamayan kadın, her gününü kaydederek sosyal medyada takipçilerine sundu. İyileşme sürecinin sonunda dilinin ikiye bölünmüş halini gösteren kadın, yeni görünümünden oldukça memnun olduğunu belirterek, “Çok zordu ama şimdi ihtişamlı görünüyor” dedi.