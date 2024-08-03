Yılan dil ameliyatı olan kadın dilini ikiye böldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Yılan dil ameliyatı olan kadın dilini ikiye böldürdü

“Yılan dil” olarak bilinen dili ikiye bölme ameliyatı olan bir kadın, 9 günlük iyileşme sürecini sosyal medyada paylaştı. Kadın, “Çok zordu ama şimdi ihtişamlı görünüyor” yorumunda bulundu.

Dili ikiye bölme ameliyatı, “yılan dil” olarak da bilinen bu estetik prosedür, cesur bir kadının sosyal medyada paylaştığı iyileşme süreciyle yeniden gündeme geldi. Adını açıklamayan kadın, 9 günlük iyileşme sürecini ve ameliyat sonrası yaşadıklarını detaylarıyla takipçileriyle paylaştı. Ameliyatın ardından yaşadığı zorlukları ve acıları saklamayan kadın, her gününü kaydederek sosyal medyada takipçilerine sundu. İyileşme sürecinin sonunda dilinin ikiye bölünmüş halini gösteren kadın, yeni görünümünden oldukça memnun olduğunu belirterek, “Çok zordu ama şimdi ihtişamlı görünüyor” dedi.

Son Haberler
Belediye başkanından Instagram tepkisi: Biz de suyu mu keselim? Yerel Haberler
Belediye başkanından Instagram tepkisi: Biz de suyu mu keselim?
CHP'li Özgür Karabat: 'AKP’nin 3Y sözü gerçekleşmedi' Gündem
CHP'li Özgür Karabat: 'AKP’nin 3Y sözü gerçekleşmedi'
Bronckhorst: 5-0 her zaman olmaz Spor
Bronckhorst: 5-0 her zaman olmaz
Beşiktaş'tan Galatasaray'a bomba paylaşım Spor
Beşiktaş'tan Galatasaray'a bomba paylaşım
İstanbul'da ücretsiz ulaşım açıklaması Gündem
İstanbul'da ücretsiz ulaşım açıklaması
Buse Naz Çakıroğlu yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi Spor
Buse Naz Çakıroğlu yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi
Otomotiv piyasasında balon patladı. Araç alacaklar dikkat! Otomotiv
Otomotiv piyasasında balon patladı. Araç alacaklar dikkat!