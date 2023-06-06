Yılan eve girdi olanlar oldu

Editör: Osmancan EROK

Bir senin fare diğer senenin yılan yılı olduğunu belirten vatandaşlar "Bu sene yılan yılı. Hemen hemen her yerden yılan çıkıyor. Özellikle tarlalarda dolanlar çok dikkatli olmalılar" uyarısında bulundu.

Mersin'in Silifke İlçesi'nde Sazbaşı Mahallesi'ndeki bir eve giren engerek yılanı korku dolu anlar yaşattı.

Ev sakinleri tarafından fark edilen yılan, paniğe neden oldu. Yılanın girdiği yeri gören ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bir itfaiye eri, yılanı çektiği dolabın arkasında fark etti. Ucunda ip olan özel sopasını yılanı geçirmeyi başararak ona zarar vermeden yakaladı.

Yılan, daha sonra ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.