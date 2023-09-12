Yılan otu kulak çınlamalarına iyi geliyor

Kulak çınlamalarına iyi gelen yılan otu dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yılan otu kulak çınlamalarına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Yılan otu; Kulak çınlamalarının tedavisinde kullanılır.

KULAK ÇINLAMASI NEDİR?

Kulak çınlaması (tinnitus), akustik bir uyaran olmaksızın hastanın bir ses algılaması olarak da tanımlanabilir. Bu ses değişik ton, özellik ve karakterde olabilir. Çoğu zaman çınlama gibi duyulan ses, bazen uğultu, çan, rüzgâr veya ıslık sesi, makine gürültüsü, hışırtı, nabız sesleri gibi tarif edilir. Tinnitus bir hastalıktan ziyade semptom yani belirti olarak değerlendirilir ve o şekilde ele alınır. İşitme sisteminin en sık karşılaşılan belirtisidir. Bu yakınmalar ruhsal sorunlara yol açacak veya hayat kalitesini ileri düzeyde bozacak kadar şiddetli olabilir bazı kişilerde ise tinnitus birkaç dakika içerisinde gelip geçici özellik gösterebilir.

YILAN OTU NASIL KULLANILIR?

5 yıllık bitkilerin kökleri sonbahar ya da kış aylarında çıkarılarak temizlenip, dilimlenir ve önce güneş altında, sonra gölgede ağır ağır kurutulur. Zararlı etkilerini uzaklaştırmak amacıyla bitki türlerinin çoğunluğunda olduğu gibi kurutularak tüketilmesi gerekir. Kuruyan bu kökler toz haline getirilir ve suda kaynatılarak veya demlenerek içilir. Acı bir tadı vardır fakat suyu çok şifalıdır.

Her bitkide olduğu gibi doz aşımı yapılmadan kullanılması gerekmektedir. Oldukça etkili bir bitki olduğu için dönem dönem kullanımına ara verilmelidir. Yüksek dozlarda kullanımda vertigo, bulantı, kusma görülebilir. Kan basıncı yüksek olanlar, mide kanamasına eğilimliler, sürekli burun kanaması olanlar, hamileler, midesi yüksek asitliler kullanmamalıdır.

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