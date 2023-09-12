Yılan otu mide ekşimesine iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan mide ekşimesine iyi gelen yılan otunun faydaları dikkat çekti.

MİDE EKŞİMESİ NEDİR?

Mide ekşimesi, mide ve yemek borusundaki birtakım problemlere bağlı olarak karnın üst kısmı ile göğüs bölgesinde yanma ve ekşime tarzında ağrıların görülmesidir.

Ağrılar genellikle yoğun içerikli ana öğünlerin ardından alkol, çay, kahve, gazlı içecekler gibi içeceklerin tüketilmesinin ardından görülür.

YILAN OTU NASIL KULLANILIR?

5 yıllık bitkilerin kökleri sonbahar ya da kış aylarında çıkarılarak temizlenip, dilimlenir ve önce güneş altında, sonra gölgede ağır ağır kurutulur. Zararlı etkilerini uzaklaştırmak amacıyla bitki türlerinin çoğunluğunda olduğu gibi kurutularak tüketilmesi gerekir. Kuruyan bu kökler toz haline getirilir ve suda kaynatılarak veya demlenerek içilir. Acı bir tadı vardır fakat suyu çok şifalıdır.

Her bitkide olduğu gibi doz aşımı yapılmadan kullanılması gerekmektedir. Oldukça etkili bir bitki olduğu için dönem dönem kullanımına ara verilmelidir. Yüksek dozlarda kullanımda vertigo, bulantı, kusma görülebilir. Kan basıncı yüksek olanlar, mide kanamasına eğilimliler, sürekli burun kanaması olanlar, hamileler, midesi yüksek asitliler kullanmamalıdır.