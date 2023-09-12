Yılan otu yaralara böyle iyi geliyor

Yaraların çabuk iyileşmesinin sağlayan yılan otu dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yılan otu yaralara böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Yaraların çabuk iyileşmesinin sağlayan yılan otu dikkatlerden kaçmadı.

Yılan otu; Yaraların iz bırakmadan ve çabuk iyileşmesini sağlar.

YARA NEDİR?

Yara kısaca doku bütünlüğünün bozulması olarak tarif edilir. Yaralanmaya yol açan birçok faktör bulunur: batıcı, kesici, delici aletler fiziksel yolla yara oluşturur. Aşırı sıcak (yanık, haşlanma) veya aşırı soğuk (donuk) yara çeşitleri oluşmasına neden olabilir. Ultraviyole ışık veya radyasyon yaraya yol açabilir. Asit veya alkali maddeler kimyasal yolla yara oluşturabilir. Vücudun belirli bölgelerin uzun süre basıya maruz kalması, ayakkabı vurması, sıkışma, sürtünme de yara sebebi olabilir.

YILAN OTU NASIL KULLANILIR?

5 yıllık bitkilerin kökleri sonbahar ya da kış aylarında çıkarılarak temizlenip, dilimlenir ve önce güneş altında, sonra gölgede ağır ağır kurutulur. Zararlı etkilerini uzaklaştırmak amacıyla bitki türlerinin çoğunluğunda olduğu gibi kurutularak tüketilmesi gerekir. Kuruyan bu kökler toz haline getirilir ve suda kaynatılarak veya demlenerek içilir. Acı bir tadı vardır fakat suyu çok şifalıdır.

Her bitkide olduğu gibi doz aşımı yapılmadan kullanılması gerekmektedir. Oldukça etkili bir bitki olduğu için dönem dönem kullanımına ara verilmelidir. Yüksek dozlarda kullanımda vertigo, bulantı, kusma görülebilir. Kan basıncı yüksek olanlar, mide kanamasına eğilimliler, sürekli burun kanaması olanlar, hamileler, midesi yüksek asitliler kullanmamalıdır.

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