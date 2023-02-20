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Yılan yastığı bitkisi nedir hangi hastalıklarda kullanılıyor

Dracunculus vulgarisolan yılanyastığı ismini çağrıştırdığının aksine sağlık için önemli bitkilerden biri. Peki, Yılan yastığı otu hangi rahatsızlıklara iyi geliyor? İşte yanıtı...

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 07:15
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Yılan yastığı bitkisi nedir hangi hastalıklarda kullanılıyor

Yılan yastığı bitkisi nedir hangi hastalıklarda kullanılıyor
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Diğer İsimleri arasında, Danaayağı, Eşekkulağı, Yılan fidanı, Yılan ekmeği, Filkulağı, Dracunculus vulgaris, Green dragon.. Yılanyastığıgiller familyasından, yaprakları büyük ve koyu kırmızı olan, mide bulandırıcı bir koku salan, büyük yumrulu bir bitki. İstanbul çevresinde, Ege ve Akdeniz Bölgesinde yetişiyor.
Yılan yastığı bitkisi Ateş düşürücü etkisi var. Ayrıca terleme yapıyor, sinirler uyararak rahatlık sağlıyor.

Bilimsel adı Dracunculus vulgarisolan yılanyastığı ismini çağrıştırdığının aksine sağlık için göz kamaştırıcı bitkilerden sadece biri.
Halk arasında Danaayağı, Buzağı otu, Eşekkulağı, Yılanfidanı, Yılanekmeği, Filkulağı gibi değişik isimlerle isimlendirilmektedir. 90 cm. kadar uzayabilen bitkinin yaprakları uzun saplı ve parçalıdır. Etrafa kötü koku yayan yılanyastığı, bunun tam aksine güzel çiçeklere sahiptir. Zehirli olmaları hayvanların ondan uzak durmalarına neden olur. Taze bitkiyi yemek, bulantı, kusma, ishal ve kalpte ritim bozukluklarıyla ölüme yol açan zehirlenmelere neden olabilir.



YILAN YASTIĞI HANGİ RAHATSIZLIKLARDA KULLANILIYOR

Dhili olarak bronşit, astım, kronik nezle, bağırsak gazları ve romatizma için kullanılabilir. Bunun yılanyastığının tatlandırılması bal tercih edilebilir.

Boğaz ağrısı için kaynatılmış suyu ile gargara yapılabilir.

Ateş düşürücüdür.

Vücuda rahatlık verir. Basurda yararlı bir bitkidir.

Terletici ve balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır.

Merhemi hazırlanarak dıştan deriye uygulanabilir. Bu krem yaralara ve mantar hastalığına faydalıdır.

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