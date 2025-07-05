'Yılancı Kemal'i 1 metrelik kara yılan soktu. Evin içine girmişti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan ve bölgede "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, eve giren 1 metrelik yılanı yakalamak istedi. 'Yılancı Kemal'i hayvan parmağından ısırdı. Vatandaşların korkusu kameraya yansıdı.

Evine yılan giren vatandaşın yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Yılancı Kemal, uzmanlıkla yılanı yakalamak istedi. Müdahale esnasında 1 metrelik yılan Başer'in parmağını ısırdı.

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Yılan tarafından ısırılan Başer'in o anlarda, "Bırakın bir şey olmaz, hadi bırak hadi bırak" diyerek soğukkanlı tavrını koruduğu görülürken, yılanı elinden zarar vermeden uzaklaştırdığı anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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Kemal Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çevredekilerin yaşadığı korku dolu anlarsa dikkat çekti.

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