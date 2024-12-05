Yılancı Osman ortalığı birbirine kattı. Tezgahına el konulunca çıldırdı

Kaynak: İHA

Adana'da "Yılancı Osman" olarak bilinen kişinin ayran tezgahına zabıta tarafından el konuldu. Tezgahına el konulan satıcı ortalığı birbirine kattı.

Adana Otogarında ayrancı tezgahı bulunan "Yılancı Osman" olarak bilinen Osman A.'nın tezgahına zabıta el koydu.

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Zabıta ekipleri Adana Otogarı’nda Yılancı Osman’ın Ayran Tezgahına el koyunca ortalık karıştı.

Zabıtaların müdahalesine direnen Yılancı Osman, tezgahında baktığı yılanlarını zabıtaların üstüne saldı.

Adana'da otogarda çiğ köfte ve acılı ayran satarak geçimini sağlayan Osman Aslan, 62 yaşında ve Adana'da yaşayan bir yılan bakıcısı olarak biliniyor.

Yılanlara olan tutkusu, onu bu alandaki benzersiz figürlerden biri yapıyor. Halk arasında 'Yılancı Osman' olarak tanınan Aslan, yılanlarla ilgili aktiviteleri ve gösterileriyle geniş bir ilgi alanına sahip.

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