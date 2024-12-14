Yılbaşı akşamında O Ses Türkiye heyecanı! Katılacak dört ünlü belli oldu

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu programa bu sene katılacak dört ünlü isim belli oldu.



Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye geri dönüyor. Tanıtımı geçen günlerde yayınlanan yarışmanın yılbaşında ekrana gelecek.

Öte yandan yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimlerin konuk olup şarkı söylediği programa bu yıl kimlerin katılacağı büyük bir merak konusu olmuştu.

İddiaya göre yarışmaya 'Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra 'Yalı Çapkını'nda yer alan alan Beril Pozam ve Ersin Arıcı katılacak.