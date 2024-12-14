Yılbaşı akşamında O Ses Türkiye heyecanı! Katılacak dört ünlü belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yılbaşı akşamında O Ses Türkiye heyecanı! Katılacak dört ünlü belli oldu

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılacak ünlü isimler belli oldu. Öne çıkan isimler arasında Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ile 'Yalı Çapkını'ndaki Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın olduğu iddialar arasında.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu programa bu sene katılacak dört ünlü isim belli oldu.

Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye geri dönüyor. Tanıtımı geçen günlerde yayınlanan yarışmanın yılbaşında ekrana gelecek.

o-ses.webpÖte yandan yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimlerin konuk olup şarkı söylediği programa bu yıl kimlerin katılacağı büyük bir merak konusu olmuştu.

İddiaya göre yarışmaya 'Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra 'Yalı Çapkını'nda yer alan alan Beril Pozam ve Ersin Arıcı katılacak.

sila.webp

beril.webp

Son Haberler
Ağaca çarpan araç 3 gence mezar oldu
Ağaca çarpan araç 3 gence mezar oldu
Tarihi fotoğraf: 104 yıl önceki Bolu Jandarma karakolu
Tarihi fotoğraf: 104 yıl önceki Bolu Jandarma karakolu
Elazığ’daki depo yangını 4 saat sonra söndürüldü
Elazığ’daki depo yangını 4 saat sonra söndürüldü
Manchester City’nin eski oyuncusu Cumhurbaşkanı oldu
Manchester City’nin eski oyuncusu Cumhurbaşkanı oldu
Perakende devi iflasla boğuşuyor! Bir dönemin en popüler şirketiydi
Perakende devi iflasla boğuşuyor! Bir dönemin en popüler şirketiydi