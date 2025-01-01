Yılbaşı denetimleri sabaha kadar sürdü

Afyonkarahisar'da Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların kutlamalara yoğun olarak bulunduğu noktalarda güvenlik tedbirleri üst seviyede tutuldu.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Turgay Durdu ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun'de denetim yapan ekipleri görev yerlerinde ziyaret etti. Denetimlerde durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamaları yapılırken aynı zamanda sürücülerin alkol testleri de gerçekleştirildi.

Denetimler günün ilk ışıklarına kadar devam etti.