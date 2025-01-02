Yılbaşı gecesi kahreden son! Ünlü müteahhit mekan çıkışında merdivenden düşüp öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yılbaşı gecesi kahreden son! Ünlü müteahhit mekan çıkışında merdivenden düşüp öldü

Adana'da yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte eğlenmeye giden şehrin tanınan müteahhiti Mehmet Börekçi, evine döneceği sırada merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi.

Adana'da yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte eğlenmeye giden şehrin tanınan ve sevilen müteahhitleriden Ahmet Börekçi, evine döneceği sırada merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

İddiaya göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarındaki bir eğlence tesisinde meydana geldi. 3 çocuk babası müteahhit Mehmet Börekçi, yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte gittiği eğlence mekanından çıktığı sırada merdivenlerden düştü. Ağır yaralanan Börekçi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Börekçi, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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