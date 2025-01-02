Yılbaşı gecesi kan donduran anlar! Annesi ve 4 kız kardeşini acımasızca katletti

Hindistan'da 24 yaşındaki bir şahıs, yılbaşı gecesi bir otel odasında annesi ve dört kız kardeşini öldürdü. Adının "Arshad" olduğu belirtilen şahıs, Lucknow kentinde yılbaşı gecesi yaşanan bir "anlaşmazlık" esnasında ailesini öldürdüğünü itiraf etti.

3 KARDEŞİNİ VE ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ!

Öldürülen kişilerin 9 yaşındaki Aliya, 16 yaşındaki Aqsa, 18 yaşındaki Rehmeen ve 19 yaşındaki Alsiha ile annesi olduğu belirlendi. Sharan Jeet Oteli'nin bir odasında cansız bedenlerin bulunmasından sonra bölgeye gelen ekipler, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederken, "Bulunan cesetlerin bazılarında yaralanma izleri var, birinin bileğinde, diğerinin boynunda. Bu izlere, tanıkların ifadelerine ve otopsi raporuna dayanarak konuyla ilgili detaylı bir soruşturma yürütüyoruz" dedi.