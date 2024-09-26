Yılbaşı gecesi katledilmişti! Melek Nur cinayetinde karar açıklandı

İstanbul Fatih'te yılbaşı gecesi 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'in başından vurularak öldürülmesiyle ilgili davada karar verildi.

Mahkeme, katil zanlısı Ercan Şahin'e, "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme Şahin için takdir indirimi ise uygulamadı.

Fatih'te yılbaşı gecesi 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'in başından vurularak öldürülmesiyle ilgili İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.

Karar duruşmasına tutuklu sanık Ercan Şahin, bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmaya Melek Nur Özgener'in ailesi ve avukatları katılırken, sanığın ailesi salona alınmadı. Ercan Şahin savunmasında, "Kesinlikle bu olayda kasıt yoktur, kaza vardır. Çok kişi tarafından biliniyordur konuşmak istemiyorum Melek Nur benim kardeşimdi. Kendileri de biliyor, ben artık bir şey diyemiyorum. Ben iki çocuk babasıyım. Bir kız, bir erkek çocuğum var. Vereceğiniz ceza benim hayatımı etkileyecek. Ben bir şey yapmadım tahliyemi talep ediyorum" dedi. Melek Nur'un ailesi ise, Şahin'in, "Kasten çocuk öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet almasını talep etti.

Melek Nur'un Avukatı Elif Özdemir, "Savcının mütalaasına katılıyoruz. Şahsın Melek Nur Özgener'i "kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması gerekmektedir. Sanığın ceza indirilmeye yönelik ifadeler vermesi gerçeği göstermemektedir. Sanığın beyanlarının doğru olmadığını, 2 yalancı tanığın dosyada kendi lehine ifade vermesinden anlayabiliriz. Yalan tanıklardan biri Nisanur diğeri Eyüptür. Bu iki şahıs hakkında da daha önce yalan tanıklıktan, Nisanur'a bakarsak olay anlatımı savcılık ve kolluk aşamasında gayet açık net detaylı olarak, sanık Ercanın aleyhine olmakla birlikte, mahkeme aşamasında bu ifade tamamen değiştirilerek sanık lehine indirim alabilecek şekle getirilmiştir. Nisanur'un sıcağı sıcağına alınan ifadesi detaylı anlatım içerdiğinden dolayı itibar gösterilmesi gerektiği, mahkeme aşamasındaki tutarsız ifadelerin dikkate alınmaması gerekmektedir. Sanığın "kasten adam öldürmek" ve "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, Ercan Şahin'e, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, takdir indirimi de uygulamadı.

Melek Nur'un annesi Ayşe Küçükosman, "Çok şükür adalet yerini buldu. Öncelikle burada bulunan avukatlara ve burada bulunan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bu davanın takipçisi oldular. Her zaman yanımızda oldular. Hepsine teker teker teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Baba Bülent Özgener ise, "Olayın en başından beri yani avukat arkadaşlara hepsine teker teker teşekkür ederim. Baştan beri dua ediyordum ve duam kabul oldu" şeklinde konuştu

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Elif Özdemir, "Bugün İstanbul 40 Ağır Ceza Mahkemesi'nde Melek Nur Özgener için karar duruşmasında hep birlikteydik. Bir önceki celse savcılık mütalaası sanık Ercan Şahin'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırmasıydı. Bu celse sayın savcılığın mütalaası kabul oldu ve sanık "çocuğun kasten öldürülmesi" sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı. Olması gerekenin olduğu ve adaletin yerini bulduğu kanaatindeyiz. Dosyanın en başından itibaren sanık Ercan Şahin" suçtan kurtulmaya yönelik savunmalar yapmış olsa da bunlar mahkeme tarafından itibar görmedi ve sanık hak ettiği cezayı aldı" dedi