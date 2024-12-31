Yılbaşı gecesi şenleniyor! Hangi kanalda ne var?

31 Aralık 2024 gecesini sevdikleri ile birlikte evlerinde geçirecek olanlar yılbaşı özel programlarını merak ediyor. İşte, yılbaşı gecesi TV yayın akışı bilgisi...

YILBAŞI ÖZEL PROGRAMLARI NELER?

Bu akşam Tv8 ekranlarında saat 20:00'de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yayınlanacak.

Show Tv'de Güldür Güldür Show Yılbaşı özel programı sonrasında da Yılbaşı Sürprizi ekranda olacak.

NEŞELİ HAYAT

Star Tv'de saat 20:00'de Neşeli Hayat filmi, 22:30'da ise Alice Müzikali yayınlanacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

Kanal D ekranlarında ise Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Şarkılar Bizi Söyler, 'Yılbaşı Özel' bölümüyle 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

MİLYONER

ATV’nin yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel programı ile ekranlarda olacak.

31 ARALIK TV YAYIN AKIŞI:

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel

03:10 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afilli Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Taş Kağıt Makas

STAR YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Neşeli Hayat

22:30 Alice Müzikali

00:30 Alice Müzikali

02:15 Neşeli Hayat

03:45 Türk Müziği

04:45 Söz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Kızılcık Şerbeti

09:45 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

01:00 Yılbaşı Sürprizi

03:45 Bahar

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

01:45 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

04:30 Bay Yanlış

05:45 Şahane Hayatım

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın