Yılbaşı gecesi şenleniyor! Hangi kanalda ne var?

31 Aralık 2024 gecesini sevdikleri ile birlikte evlerinde geçirecek olanlar yılbaşı özel programlarını merak ediyor. İşte, yılbaşı gecesi TV yayın akışı bilgisi...
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMLARI NELER?
Bu akşam Tv8 ekranlarında saat 20:00'de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yayınlanacak.
Show Tv'de Güldür Güldür Show Yılbaşı özel programı sonrasında da Yılbaşı Sürprizi ekranda olacak.
NEŞELİ HAYAT
Star Tv'de saat 20:00'de Neşeli Hayat filmi, 22:30'da ise Alice Müzikali yayınlanacak.
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER
Kanal D ekranlarında ise Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Şarkılar Bizi Söyler, 'Yılbaşı Özel' bölümüyle 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.
MİLYONER
ATV’nin yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel programı ile ekranlarda olacak.
31 ARALIK TV YAYIN AKIŞI:
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel
03:10 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel
01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Taş Kağıt Makas
STAR YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Neşeli Hayat
22:30 Alice Müzikali
00:30 Alice Müzikali
02:15 Neşeli Hayat
03:45 Türk Müziği
04:45 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Kızılcık Şerbeti
09:45 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
01:00 Yılbaşı Sürprizi
03:45 Bahar
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
01:45 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
04:30 Bay Yanlış
05:45 Şahane Hayatım
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın