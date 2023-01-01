1 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul 2023'ü renkli kutlamalarla karşıladı

Türkiye, 2023 yılına 'merhaba' dedi. Yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul'da bu konuda ilk sırada yer aldı.

Galeri Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 01:15
Takip Et
1/11
İstanbul 2023'ü renkli kutlamalarla karşıladı

2/11
İstanbul 2023'ü renkli kutlamalarla karşıladı

Günün erken saatlerinde başlayan, Beyoğlu'ndaki yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemi alan polis ekipleri Taksim Meydanı'nı bariyerlerle çevirdi

3/11
İstanbul 2023'ü renkli kutlamalarla karşıladı

İstiklal Caddesi'ne girmek isteyenler oluşturulan polis noktalarında kontrol edilerek alındı.

4/11
İstanbul 2023'ü renkli kutlamalarla karşıladı

İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı. Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı polisler, İstiklal Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

5/11
İstanbul 2023'ü renkli kutlamalarla karşıladı

Galata Kulesi'nde yeni yıl için video mapping gösterisi yapıldı. Yaklışık 2 dakika süren şovu görenler, cep telefonuna sarıldı.

6/11
İstanbul 2023'ü renkli kutlamalarla karşıladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, video mapping yöntemiyle yapılan gösteride 'Mulu Yıllar, Hoş geldin 2023 yazısı yer aldı. Gösteri sonunda Türk bayrağı Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

7/11
İstanbul 2023'ü renkli kutlamalarla karşıladı

Yeni yıl kutlamalarının İstanbul'daki merkezlerindenbiri olan Taksim'deki yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.

8/11
İstanbul 2023'ü renkli kutlamalarla karşıladı

Nişantaşı'ndaki yılbaşı etkinliklerine keçilerini süsleyerek gelen vatandaş büyük ilgi gördü.

9/11
İstanbul 2023'ü renkli kutlamalarla karşıladı

10/11
İstanbul 2023'ü renkli kutlamalarla karşıladı

11/11
İstanbul 2023'ü renkli kutlamalarla karşıladı

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
1
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
2
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
3
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
4
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
5
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
6
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler
7
﻿İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler
﻿İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler
﻿Atıklar, 2023’e dakikalar kala küle döndü
﻿Atıklar, 2023’e dakikalar kala küle döndü
﻿Atıklar, 2023’e dakikalar kala küle döndü
﻿Bangkok yeni yıla coşkuyla girdi
﻿Bangkok yeni yıla coşkuyla girdi
﻿Bangkok yeni yıla coşkuyla girdi
﻿Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi yapıldı
﻿Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi yapıldı
﻿Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi yapıldı
﻿Sancaktepe’de 7 katlı apartmanda yangın
﻿Sancaktepe’de 7 katlı apartmanda yangın
﻿Sancaktepe’de 7 katlı apartmanda yangın
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Yeni yıla saatler kala işte Taksim
﻿Yeni yıla saatler kala işte Taksim
﻿Yeni yıla saatler kala işte Taksim
﻿Hudut Kartalları yeni yılı elleri tetikte karşıladı
﻿Hudut Kartalları yeni yılı elleri tetikte karşıladı
﻿Hudut Kartalları yeni yılı elleri tetikte karşıladı
﻿Mine Tugay otoparkta poz verdi. Sosyal medyada pozları olay oldu
﻿Mine Tugay otoparkta poz verdi. Sosyal medyada pozları olay oldu
﻿Mine Tugay otoparkta poz verdi. Sosyal medyada pozları olay oldu
﻿Victoria's Secret'ın esmer meleğinden muhteşem pozlar. Kusursuz fiziği ile mest etti
﻿Victoria's Secret'ın esmer meleğinden muhteşem pozlar. Kusursuz fiziği ile mest etti
﻿Victoria's Secret'ın esmer meleğinden muhteşem pozlar. Kusursuz fiziği ile mest etti
﻿Hırvatistan güzeli İvana Knoll tangası ile jet ski yaptı. Dünya Kupası'nda tribünlere kıyafetleri ile damga vurmuştu
﻿Hırvatistan güzeli İvana Knoll tangası ile jet ski yaptı. Dünya Kupası'nda tribünlere kıyafetleri ile damga vurmuştu
﻿Hırvatistan güzeli İvana Knoll tangası ile jet ski yaptı. Dünya Kupası'nda tribünlere kıyafetleri ile damga vurmuştu
﻿Dünya medyası Pele'ye ağlıyor
﻿Dünya medyası Pele'ye ağlıyor
﻿Dünya medyası Pele'ye ağlıyor
﻿2022 Yılının En İtici 10 Ünlüsü
﻿2022 Yılının En İtici 10 Ünlüsü
﻿2022 Yılının En İtici 10 Ünlüsü
﻿İstanbul'da günbatımı. Manzaraya bakan gözlerini alamıyor
﻿İstanbul'da günbatımı. Manzaraya bakan gözlerini alamıyor
﻿İstanbul'da günbatımı. Manzaraya bakan gözlerini alamıyor
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi
﻿İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi
﻿İslam Memiş altın yatırımcısının merakla beklediği haberi verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.