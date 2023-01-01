İstanbul 2023'ü renkli kutlamalarla karşıladı

Günün erken saatlerinde başlayan, Beyoğlu'ndaki yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemi alan polis ekipleri Taksim Meydanı'nı bariyerlerle çevirdi
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İstiklal Caddesi'ne girmek isteyenler oluşturulan polis noktalarında kontrol edilerek alındı.
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İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı. Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı polisler, İstiklal Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.
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Galata Kulesi'nde yeni yıl için video mapping gösterisi yapıldı. Yaklışık 2 dakika süren şovu görenler, cep telefonuna sarıldı.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, video mapping yöntemiyle yapılan gösteride 'Mulu Yıllar, Hoş geldin 2023 yazısı yer aldı. Gösteri sonunda Türk bayrağı Galata Kulesi'ne yansıtıldı.
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Yeni yıl kutlamalarının İstanbul'daki merkezlerindenbiri olan Taksim'deki yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.
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Nişantaşı'ndaki yılbaşı etkinliklerine keçilerini süsleyerek gelen vatandaş büyük ilgi gördü.