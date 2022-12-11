2023 yılına girerken yılbaşı hazırlığı yapan ve yılbaşını kutlamak isteyenler yılbaşının ne zaman olduğunu, 31 Aralığın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?

2023 yılını karşılayacağımız 31 Aralık yılbaşı günü her sene olduğu gibi bu senede farklı bir güne denk gelmektedir.

2023 YILBAŞI NE ZAMAN? 31 ARALIK HANGİ GÜN?

31 Aralık 2022 günü bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Yılın ilk günü ise 1 Ocak 2023 Pazar günü yaşanacak.

2023 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılın son günü 31 Aralık ve yılın ilk günü 1 Ocak hafta sonu günlerine denk geldiği için hafta sonu tatili olarak yaşanmaya devam edecek.