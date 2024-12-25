Yılbaşı öncesi kaçak alkol ve tütün operasyonu: 1.1 milyon lira değerinde

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avsallar Mahallesi'nde yapılan ihbar üzerine kaçak ve sahte ürünlerle mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda 177 şişe votka, 320 şişe viski, 130 şişe rakı, 95 paket kaçak sigara, 20 elektronik sigara, 86 elektronik sigara kiti, 33 takviye içerikli çikolata ve 131 kaçak puro ele geçirildi.

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Toplamda, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon 100 bin TL olduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Jandarma, kaçakçılık ve sahtecilik faaliyetleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

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