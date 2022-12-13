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Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haberi: Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol ticaretine yönelik geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul polisi, 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 1 ton 937 litre dezenfektandan üretilen alkollü içki sıvısı ele geçirildi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 09:34
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Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 18 gözaltı

Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 18 gözaltı
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Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol kaçakçılarına yönelik denetimlerini sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, yeni bir çalışma daha gerçekleştirdi. Sahte alkol yapımında kullanılan sıvı malzemelerin üretiminin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, birçok imalathane ve depo ile 20 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. Çalışmaların devamında bu sabah 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İçki sıvısı, dezenfektan etiketli bidonlarla piyasaya sürülecekti
Bu baskınlarda 18 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyona hedef olan adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı aşan 1 ton 937 litre alkollü içki sıvısı, çok sayıda litrelik bidon ve etiket ele geçirildi. Şebekenin, içki sıvısını dezenfektan etiketli bidonlarla piyasaya sürmeye hazırlandığı, ele geçirilen malzemelerin içki yapımında kullanıldığı anlaşıldı.

Üretilen söz konusu sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, yapılan incelemelerde şüphelilerin, alkollü içki sıvılarını dezenfektan etiketli litrelik bidonlar halinde piyasaya sürme hazırlığında oldukları anlaşıldı. Bu malzemelerin aynı zamanda içki yapımında kullanıldığı kaydedildi.



Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlılar hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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