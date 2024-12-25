Yılbaşı öncesi Sakarya’da kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yılbaşı öncesi Sakarya’da kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 820 litre sahte alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda Ş.Y. (65), A.İ. (67), E.T. (58), ve G.Y. (45) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 820 litre kaçak-sahte alkol, 20 litre etil alkol, 2 bin 500 gram anason aroması, 300 ml malt aroması, 1 adet alkol yapımında kullanılan bakır damıtma cihazı, 2 alkol ölçüm cihazı, 2 adet plastik alkol numune küveti, 1 ruhsatsız tabanca, 33 adet tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

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