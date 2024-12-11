Yılbaşı tatili için uçuş rezervasyonlarında artış

Biletbayisi.com, yılbaşı tatili öncesi seyahat istatistiklerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, veriler yılbaşı tatilinde hem yurt içi hem de yurt dışı destinasyonlara olan ilginin arttığını gösteriyor.

Yerli turistler için İstanbul kültürel ve ekonomik çekim merkezi olarak ön planda yer alırken, Antalya kış turizmi ve doğa tatili için sıkça tercih ediliyor.

Uluslararası destinasyonlarda ise romantik atmosferi ve yılbaşı kutlamalarıyla ünlü Paris, en çok tercih edilen yerlerden biri oldu.

New York, Times Square'deki yılbaşı topu düşüşü etkinliğiyle popülerliğini korurken, diğer Avrupa şehirleri de listede yer aldı.

Biletbayisi.com'un verilerine göre, yılbaşı döneminde uçuş rezervasyonları geçen yıla kıyasla yüzde 15 arttı.

En çok tercih edilen havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları, Lufthansa ve British Airways bulunuyor.

Müşterilerin çoğunluğu öğleden sonra ve akşam saatlerindeki uçuşları tercih ediyor, bu durum iş çıkış saatlerine ve tatil başlangıçlarına denk geliyor.

Yılbaşı tatilinde SUV ve minivan gibi geniş araçların kiralanma oranı yüzde 20 arttı. Bu eğilim, ailelerin topluca seyahat etme isteği ve kış koşulları için daha güvenli araçlara olan ihtiyacından kaynaklanıyor.

Kiralama eğilimleri, hem şehir içi hem de şehirler arası seyahatlerde artış gösteriyor.

Ekonomik olması ve yaygın ulaşım ağı nedeniyle otobüs seyahati, Anadolu'daki büyük şehirler arasında popülerliğini sürdürüyor.

En çok tercih edilen rotalar arasında İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir ve İstanbul-Antalya bulunuyor. Bu rotalardaki otobüs bilet rezervasyonları yılbaşı döneminde yoğun bir artış gösterdi.

Yılbaşı tatili yaklaşırken müşteriler online rezervasyon yapmayı tercih ediyor. Son dakika rezervasyonları yüksek oranda gerçekleşirken, erken rezervasyon yapanların oranı yüzde 30 civarında bulunuyor.

Rezervasyon yaparken müşterilerin en çok dikkat ettiği unsurlar arasında fiyat, iptal koşulları ve esneklik yer alıyor.

Biletbayisi.com, yılbaşı dönemine özel sunduğu yüzde 20'ye varan erken rezervasyon indirimleriyle müşterileri erken harekete geçmeye teşvik ediyor. Bu kampanyalar, özellikle yoğun talep gören destinasyonlarda rezervasyonların artmasına katkı sağladı.

Yılbaşı tatili, seyahat sektörü için oldukça karlı bir dönem olarak öne çıkıyor. Biletbayisi.com üzerinden yapılan rezervasyonlar, tatilcilerin bu dönemdeki yoğun seyahat hareketliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.