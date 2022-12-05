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İngiltere'nin grev çözümü askerler

Nadhim Zahawi; metro, ambulans ve sağlık görevlilerinin düzenlediği grevler nedeniyle halkın mağdur olmaması için askeri personelin, eksiklik yaşanan yerlerde görev alabileceğini söyledi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 02:05
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Yılbaşı üzeri İngilterede yaşanan genel greve karşı hükümet askeri personeli sahaya sürmeye hazırlanıyor

İngiltere'nin grev çözümü askerler
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İngiltere'de Muhafazakar Parti Başkanı Nadhim Zahawi, metro, ambulans ve sağlık görevlilerinin kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev kararı almasının ardından İngiliz medyasına önemli açıklamalarda bulundu.

Noel sezonunda yapılabilecek grevler nedeniyle halkın işlerini kolaylaştırmak istediklerini söyleyen Zahawi, gerekli önlemlerin alınacağının altını çizdi.

AMBULANSLARI ASKERLER KULLANACAK

Gerekirse, greve giden çalışanların yerine askeri personelin alınacağını belirten Zahawi, askerlerin ambulans kullanabileceğini ve İngiltere sınırlarında çalışabileceğini ifade etti.

GREV ZAMANI DEĞİL MESAJI

Şu an ordu ile ilgili son kararın verilmediğini ancak bu önerinin, grevlerin devam etmesi durumunda mevcut seçeneklerden biri olduğunu aktaran Zahawi, "Aslında sendikalara vermek istediğimiz mesaj şu anın, grev zamanı olmadığı. Şimdi, yeniden deneme ve müzakere etme zamanı. Böyle şeylerin olması halinde, hükümet için yapılacak en doğru şey acil durum planına sahip olmak." dedi.

Ne olmuştu?
İHA'nın haberine göre; İngiltere'de askeri personel, Covid-19 salgını esnasında da çeşitli görevlerde bulunmuştu.

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